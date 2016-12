BORSE EUROPA - Indici in calo su timori credito, debole Ryanair

indici chiusura

alle 16 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.332,79 -0,59 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.164,98 -0,39 1.314,42 DJ Stoxx banche 293,97 -1,30 337,67 DJ Stoxx oil&gas 370,10 -0,74 435,73 DJ stoxx tech 231,42 -1,01 249,25 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 28 luglio (Reuters) - Prosegue il movimento ribassista delle piazze finanziarie europee, in una seduta segnata fin dalle prime battute dalle perdite delle compagnie aeree in scia alla trimestrale molto deludente di Ryanair (RYA.I: Quotazione).

Storna, in Europa come negli Stati Uniti, il settore bancario, afflitto dai timori che le due principali agenzie immobiliari statunitensi possano subire un downgrade. Venerdì scorso Standard & Poor's ha avvertito che potrebbe tagliare il giudizio delle azioni e dei bond subordinati di Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N.

Particolarmente bersagliate Société Générale (SOGN.PA: Quotazione), che intorno alle 16 lascia sul campo il 2%, Hbos HBOS.L (-4,75%), UBS UBSN.VX (-3,7%). Il DJ Stoxx di settore segna -1,3%.

Tra le singole piazze finanziarie del Vecchio Continente, Parigi .FCHI cede lo 0,75% e Francoforte .GDAXI lo 0,67%. Più contentuto il ribasso di Londra .FTSE (-0,15%).

Tra i titoli in evidenza:

* Le TNT TNT.AS retrocedono di quasi dieci punti percentuali ad Amsterdam, in seguito alla pubblicazione di utili operativi in forte calo nel trimestre. La seconda azienda postale olandese si aspetta che le sue attività verranno messe sotto pressione nel prosieguo dell'anno.

* In difficoltà le compagnie aeree, che nelle ultime sedute avevano tratto giovamento dal ritracciamento dei prezzi del greggio. Pesano le notizie provenienti da Ryanair, con la compagnia irlandese low cost che ha archiviato il trimestre con un utile netto in calo dell'85%, avvisando che difficilmente riuscirà ad archiviare l'anno in positivo.

Il titolo cede circa tredici punti percentuali, EasyJet (EZJ.L: Quotazione) perde il 5,4%, British Airways BAY.L il 4,4% e Air France-KLM (AIRF.PA: Quotazione) l'1,8%.

* Buon rialzo per PEARSON (PSON.L: Quotazione) (+1,9%) dopo che l'editore del Financial Times ha annunciato utili in rialzo e dato fiducia sull'outlook annuale

* Seduta nera per HBOS HBOS.L. Il titolo cala di quasi cinque punti percentuali sulle attese di risultati semestrali molto inferiori alle stime. Secondo i trader si potrebbe trattare di un calo intorno al 50% di 1,3 miliardi di sterline. I risultati di HBOS verranno resi noti mercoledì e il giorno prima pubblicherà i risultati Lloyds TSB (LLOY.L: Quotazione).

* In contrazione di oltre quattro punti percentuali DEUTSCHE POSTBANK DPBGn.DE, dopo che il settimanale 'Focus' ha parlato di un possibile ritiro dell'offerta Deutsche Bank per Postbank. * In netta controtendenza rispetto al settore del brokeraggio l'olandese VAN MOOLEN HOLDING VDMN.AS. Le azioni balzano di circa il 7%, dopo che la società ha annunciato a sorpresa di attendersi 9 miliardi di euro di utili nel secondo semestre.

*