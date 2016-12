BORSE EUROPA - Indici tagliano guadagni su dati occupazione Usa

indici chiusura

alle 16,20 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.776,73 -0,26 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 974,83 -0,11 831,97

DJ Stoxx banche 227,81 -1,44 149,51

DJ Stoxx oil&gas 305,44 +0,78 264,50

DJ Stoxx tech 189,13 +0,33 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 8 settembre (Reuters) - Le borse europee virano in negativo nel pomeriggio e tagliano guadagni della prima parte della seduta dopo l'annuncio di dati del Conference Board sul mercato del lavoro Usa in calo in agosto. Riduce i guadagni anche Wall Street, positiva in avvio.

In spolvero soprattutto i minerari , con l'oro spot che ha superato la soglia di 1.000 dollari all'oncia nella giornata. In rialzo anche i corsi di rame MCU3 e nickel MNI3. Bene anche tlc e trasporti . Le banche sono invece le peggiori del paniere.

Intorno alle 16,20 l'indice europeo FTSEurofirst guadagna lo 0,53%, l'inglese Ftse 100 .FTSE avanza dello 0,12%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,13% e l'indice francese Cac 40 .FCHI è in calo dello 0,02%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Bene i trasporti , sostenuti da AIR FRANCE (AIRF.PA: Quotazione) in progresso di oltre l'6% dopo l'annuncio del traffico passeggeri in calo del 2,9% in agosto, ma del coefficiente di occupazione in progresso dell'1,1% a 84,8%. Vola di oltre l'8% TUI (TUIGn.DE: Quotazione) su un'alleanza con AIR BERLIN (AB1.DE: Quotazione), LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) sale del 4%.

* NORWEGIAN AIR SHUTTLE (NWC.OL: Quotazione) sale di oltre il 7% dopo che la compagnia aerea low cost ha beneficiato di buoni giudizi da parte dei broker per il progresso del 9% su anno dei passeggeri nel mese di agosto.

* Il settore minerario guadagna grazie all'oro XAU= sopra quota 1.000 dollari e ai rialzi di alluminio e rame. BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), XSTRATA XTA.L guadaganano tra il 2,7% e il 3,5%.

* Sugli scudi anche il settore tlc , con FRANCE TELECOM FTE.PA in progresso del 2,2% e DEUTSCHE TELEKOM (DTEGn.DE: Quotazione) dell'1,96% , dopo la notizia della joint-venture alla pari nel settore della telefonia mobile inglese. VODAFONE (VOD.L: Quotazione) cresce del 2,45 con il mercato che reagisce bene alla notizia della sua estraneità all'operazione.

* CADBURY CBRY.L, che ieri ha guadagnato oltre il 40%, continua a crescere dell'1,28% sulla scia dell'interesse confermato dal colosso Kraft KFT.N per la concorrente inglese che ieri ha rifiutato un'offerta da 16,7 miliardi di dollari.

* VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) avanza del 2,73% dopo che la casa di Wolfsburg ha annunciato l'intenzione di cartolarizzare leasing per auto dal valore di 500 milioni di euro in un'operazione che ridà impulso al mercato Abs europeo, fermo dal fallimento Lehman il 18 settembre scorso.

* Peggiore del listino lo stoxx delle banche , con BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) e CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) in flessione tra il 2,7% e il 4,07%.