BORSE EUROPA-Indici in calo su timori economia,occhi trimestrali

indici chiusura

alle 9,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.297,70 -1,00 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 820,35 -0,73 831,97

DJ Stoxx banche 173,32 -1,02 149,51

DJ Stoxx oil&gas 268,49 -1,14 264,50

DJ Stoxx tech 164,93 -0,59 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 8 luglio (Reuters) - Le borse europee scambiano in negativo per la quinta seduta consecutiva, sulla scia dei listini asiatici e di Wall Street che ieri ha toccato il minimo da 10 settimane. Gli investitori sono anche in attesa di risultati trimestrali di molte e importanti società quotate.

Pesa sui listini anche il greggio CLc1, che cede 1,19 dollari scambiando intorno a 62 dollari al barile.

Restano anche i timori relativi ai tempi della ripresa economica, riaccesi dall'ipotesi di ieri di un nuovo pacchetto di stimoli per l'economia Usa, dopo che i dati brutti sui disoccupati americani della scorsa settimana avevano già indebolito il sentiment.

"Il trend ribassista durerà ancora un po'" ha detto Alexandre Le Drogoff, analista di Aurel BGC.

"Potremo avere un piccolo rimbalzo ad un certo punto, ma ci sarà sempre spazio per movimenti verso il basso, e ci si può aspettare una virata verso titoli difensivi mentre prevale l'avversione al rischio", ha aggiunto.

Gli investitori restano anche in attesa di conoscere i risultati trimestrali di molte e importanti società quotate che verranno resi note a partire da questa settimana, tra cui quelli di Alcoa (AA.N: Quotazione) diffusi oggi.

Poco dopo le 9,50 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,73% a 820,35. Sui singoli listini il Ftse 100 .FTSE guadagna lo 0,46%, il Cac-40 .FCHI cede lo 0,47% e il Dax .GDAXI guadagna lo 0,84%.

Tra i titoli in evidenza:

* Male gli energetici , sulla scia del calo dei prezzi del greggio. TOTAL (TOTF.PA: Quotazione), BP (BP.L: Quotazione), ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) e GALP (GALP.LS: Quotazione) cedono tutte tra lo 0,4 e il 2,2%.

* In rosso anche le banche , con NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) e CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) che cedono tra l'1,12 e l'1,25% sulla scia di giudizi negativi per il settore bancario francese espressi ieri da Moody's e Fitch. BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) cede intorno all'1,1%.

* HOLCIM HOLN.VX, il secondo produttore di cemento al mondo, è in calo di quasi il 2%, dopo aver annunciato che il 2009 sarà un anno difficile e che la domanda è debole negli Usa, in Spagna e in Europa dell'Est. Tra le concorrenti la francese Lafarge LAFP.PA cede lo 0,3%.

* L'inglese ANITE AIE.L cede il 5% dopo che Cazenove ha tagliato le stime relative all'utile per azione del 35% per il 2010 e del 13% per il 2011 dopo l'annuncio del risultato annuale delal società high tech.

*FRACE TELECOM FTE.PA cede l'1,3% dopo che il regolatore francese ha limitato a due anni l'utilizzo da parte della controllata Orange di contenuti TV esclusivi. Orange ha imvestito molto in serie tv, film e diritti per il campionato di calcio, ma il regolatore ha araccomanadato di ampliare l'accesso a questi contenuti ad un maggior numero di spetattori rispetto ai soli abbonati.

* EADA EAD.PA cede l'1,36% perchè il Pentagono non annuncerà fino ad Agosto le linee generali del contratto da 35 miliardi di dollari per rimpiazzare il parco delle autobotti.

* Sul fronte dei rialzi OXFOR BIOMEDICA (OXB.L: Quotazione) che avanza del 2,3% ampliando i guadagni della settimana, dopo che Food & Drug Aministration ha approvato lo sviluppo del farmaco Trovax.