Borse europee attese pesanti dopo Wall Street, Asia

PARIGI, 7 ottobre (Reuters) - Dopo il crollo di Wall Street ieri e delle borse asiatiche oggi, l'attesa è di pesanti perdite anche sulle piazze europee, almeno in avvio.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 .FTSE apra in calo tra 122 1 133 punti, il 2,9% in calo, il DAX .GDAXI in ribasso si 118-148 punti, il 2,8%, e il CAC-40 .FCHI 112-138 punti, il 3,7%.