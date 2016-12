BORSE EUROPA - Indici passano in lieve rialzo con borsa Usa

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.178,27 +0,59 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 761,59 +0,12 831,97

DJ Stoxx banche 138,34 +0,92 149,51

DJ Stoxx oil&gas 252,45 -1,56 264,50

DJ Stoxx tech 157,85 +1,22 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 aprile (Reuters) - Le borse europee passano in lieve rialzo, nel pomeriggio, aiutate dall'intonazione al rialzo di Wall Street e dal rimbalzo di banche e auto.

Bene anche i titoli minerari grazie al rincaro dei metalli.

Intorno alle 16 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,12% a 761 punti dopo un minimo di seduta a 747,99 punti.

Gli indici Usa sono tutti in rialzo.

Tra le singole piazze europee, l'inglese Ftse 100 .FTSE sale dello 0,2%, il Dax tedesco .GDAXI e il Cac 40 .FCHI dell'1,1%.

Tra i titoli in evidenza:

* Si girano i bancari, con Standard Chartered Bank (STAN.L: Quotazione) in rialzo del 2,3%, Barclays (BARC.L: Quotazione) del 2%, Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) del 3,2% e Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione) del 7,3%.

* Un rialzo di circa l'1% di alcuni metalli di riferimento come rame, alluminio e zinco spingono i titoli del settore quali Anglo American (AAL.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) ed Eurasian Natural Resources ENRC.L. Lieve calo per BHP Billiton (BLT.L: Quotazione).

* Arcandor (AROG.DE: Quotazione) è in calo del 14%, la peggiore tra le midcap tedesche , sulle dichiarazioni dell'AD riportate in una newsletter interna. Nel documento, di cui Reuters ha preso visione, l'AD Karl-Gerhard Eick dice che "senza il supporto del mondo finanziario, delle banche, questa compagnia non sarà in grado di sopravvivere".

"Questo è ovviamente un segnale molto negativo", ha commentato l'analista di UniCredit Volker Bosse.