Borse Europa: indici poco mossi, bene farmaceutici,trasporti

MILANO (Reuters) - Gli indici delle piazze europee sono poco mossi, dopo un'apertura negativa sulla quale aveva pesato la chiusura di Wall Street in calo dell'1,93%.

A guidare il rialzo sono il settore dei trasporti e quello farmaceutico, in progresso rispettivamente dell'1,17% e dell'1,2%.

In territorio negativo invece sono le materie prime, con l'indice in calo, dello 0,8%, che pesano in particolar modo sull'indice inglese FTSE 100. Sulle piazze asiatiche i metalli hanno registrato forti perdite a partire da rame e nichel, con lo zinco ai suoi minimi storici.