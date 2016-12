BORSE EUROPA - Indici poco mossi, bene farmaceutici,trasporti

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.396,29 -0,03 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.191,64 +0,13 1.314,42 DJ Stoxx banche 305,07 +0,01 337,67 DJ Stoxx oil&gas 367,37 -0,24 435,73 DJ stoxx tech 240,38 +0,36 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 8 agosto (Reuters) - Gli indici delle piazze europee sono poco mossi, dopo un'apertura negativa sulla quale aveva pesato la chiusura di Wall Street in calo dell'1,93%.

A guidare il rialzo sono il settore dei trasporti e quello farmaceutico , in progresso rispettivamente dell'1,17% e dell'1,2%.

In territorio negativo invece sono le materie prime , con l'indice in calo, dello 0,8%, che pesano in particolar modo sull'indice inglese FTSE 100. Sulle piazze asiatiche i metalli hanno registrato forti perdite a partire da rame e nichel, con lo zinco ai suoi minimi storici.

Alle 10,00 l'indice inglese FTSE 100 .FTSE è in lieve ribasso dello 0,17%, il tedesco Dax .GDAXI sale dello 0,19% e il francese Cac 40 dello 0,08%.

Tra i titoli in evidenza:

* La farmaceutica SMITH & NEPHEW (SN.L: Quotazione) sale di circa il 2%, in testa all'indice di settore, dopo che Goldman Sachs ha alzato il target price a 520 pence da 500, con rating invariato a "sell".

* IBERIA IBLA.MC sale di quasi il 4%, dopo che Citigroup ha alzato il rating della compagnia aerea a "buy" da "hold". BRITISH AIRWAYS BAY.L, AIR FRANCE ARIF.PA e RYAN AIR (RYA.I: Quotazione) sono in progresso tra il 2 e il 3%.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) sale del 2,36%, dopo aver aperto in calo dell'1,3%. Nella semestrale diffusa stamattina prima dell'apertura dei mercati la banca ha registrato nel primo semestre una perdita di 691 milioni di sterline, tra le maggiori di sempre, ma comunque migliore delle attese. Merrill Lynch ha alzato il target price a 232 pence da 200.

* VODAFONE (VOD.L: Quotazione) è in ribasso dell'1,58%, dopo che Goldman Sachs ha tagliato il rating a "neutral" da "buy" e ha tolto il titolo dalla "conviction buy list"

* CONERGY AG CGYG.DE balza oltre l'8%, sulla scia delle vendite più che raddoppiate nel secondo trimestre grazie a due grossi progetti di centrali a pannelli solari in Spagna e nella Corea del Sud.

* WOOLWORTH WLW.L è in progresso di circa il 7%, dopo che il tycoon iraniano del settore immobiliare Ardeshir Naghshineh ha alzato la sua quota nella catena dei grandi magazzini al 10,2%, pari a 148,8 milioni di azioni dai 141,3 milioni precedentemente detenuti.

* HKSCAN (HKSAV.HE: Quotazione) perde il 5,94%. L'armatore norvegese nel secondo trimestre ha riportato un Ebitda in calo a 72 milioni di corone norvegesi contro le attese di 245 milioni.