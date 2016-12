BORSE EUROPA -In ribasso con commodity, banche, a picco Arcandor

indici chiusura

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.458,79 -1,75 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 858,83 -1,54 831,97

DJ Stoxx banche 179,78 -1,7 149,51

DJ Stoxx oil&gas 300,73 -1,5 264,50

DJ Stoxx tech 170,11 -1,32 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 8 giugno (Reuters) - Inizio di settimana nel segno della lettera per le borse del Vecchio Continente, con gli investitori a caccia di visibilità sulle prospettive dell'economia. Industria estrattiva, energetici e finanziari accusano i ribassi più consistenti, mentre telefonici e farmaceutici confermano il proprio carattere difensivo, contenendo le perdite.

Intorno alle 10,25 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l'1,75%, lo Stoxx 600 .STOXX l'1,6%. Sulle singole piazze Ftse 100 .FTSE (-1,4%), Cac-40 .FCHI (-1,65%), Dax .GDAXI (-1,75%).

Tra i titoli in evidenza:

* A picco le quotazioni di ARCANDOR (AROG.DE: Quotazione) (-31%): fonti governative hanno riferito che il comitato per gli aiuti di stato sarebbe contrario ad offrire supporto al gruppo retail.

* DEUTSCHE POSTBANK DPBGn.DE sugli scudi dopo che il giornale Handelsblatt ha scritto che DEUTSCHE BANK (DTEGn.DE: Quotazione) ha incrementato la propria partecipazione attraverso acquisti sul mercato. Il titolo ha ridotto solo in misura contenuta il rialzo dopo che una fonte ha detto che la banca tedesca non ha in programma l'acquisizione della società.

* La flessione delle quotazioni del greggio CLc1 - oltre un dollaro - pesa sui petroliferi: BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.AS: Quotazione), Total (TOTF.PA: Quotazione) e Repsol (REP.MC: Quotazione) cedono tra lo 0,5% e l'1,6%.

* Nel settore dell'industria estrattiva Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), BHP Billiton (BLT.L: Quotazione), Anglo American (AAL.L: Quotazione), Xstrata XTA.L e Kazakhmys (KAZ.L: Quotazione) lasciano sul campo fra il 3,8% e il 4,85%.

* Pesano sul mercato anche i bancari con Barclays (BARC.L: Quotazione), UBS UBSB.VX, Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione), Fortis FOR.BR, Swedbank (SWEDa.ST: Quotazione), Lloyds Banking Group (LLOY.L: Quotazione) e Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione).

* In controtendenza EADS EAD.PA, che sale dello 0,7% dopo un upgrade a "neutral" di Goldman Sachs.

* Tra i farmaceutici Novartis NOVN.VX guadagna circa l'1% dopo che, in una sperimentazione clinica di fase II, il suo farmaco Afinitor ha ridotto del 50% le dimensioni del tumore in un terzo dei pazienti affetti da linfoma.

* In grande spolvero la biotech danese NEURORESEARCH (NEUR.CO: Quotazione) dopo il via libera della Food and Drug Administration americana al suo studio di fase III per il farmaco anti-obesità tesofensine.