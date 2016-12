BORSE EUROPA - Indici salgono con banche, estrazioni minerarie

indici chiusura

alle 9,30 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.445,38 +1,63 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 863,33 +1,4 831,97

DJ Stoxx banche 182,88 +2,57 149,51

DJ Stoxx oil&gas 294,42 +1,72 264,50

DJ Stoxx tech 171,57 +1,71 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 maggio (Reuters) - Viaggiano toniche le borse europee, con le banche sugli scudi per i risultati degli 'stress test' americani.

Acquisti anche sui titoli delle estrazioni minerarie, sulla falsa riga del rincaro dei metalli.

Dopo le prime battute l'Ftseurofirst 300 .FTEU3 guadagna l'1,3%. Tra i singoli Paesi +1% per il Ftse 100 inglese .FTSE. +1,3% per il Cac 40 .FCHI, +1,5% per il Dax .GDAXI.

"Aspettiamo anche i dati cruciali sul lavoro americano", ricorda anche un operatore. "Si respira cauto ottimismo", fa eco un altro.

A Francoforte brillano le big bancarie Usa: Bank of America (BAC.F: Quotazione) corre a +13%, Citigroup C.F a +14%, Wells Fargo (NOB.F: Quotazione) a +3%. Tra quelle europee COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) balza dopo aver annunciato risultati trimestrali deludenti, ma anche un vasto programma di riorganizzazione.

Tra i titoli in evidenza:

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), che conta di chiudere la cessione degli asset in Asia entro l'estate, guadagna più del 5%.

* Bene i titoli delle estrazioni, da BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) ad ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) a RIO TINTO (RIO.L: Quotazione).

* SWISS RE RUKN.VX corre a +12% sulla scia dell'upgrade di Merrill Lynch.