Borse Europa viste in calo per la quinta seduta consecutiva

LONDRA, 8 luglio (Reuters) - Le borse europee sono impostate in negativo per la quinta seduta consecutiva, sulla scia dei forti ribassi di Wall Street e delle borse asiatiche.

Pesano anche da ipotesi di un nuovo pacchetto di stimoli per l'economia Usa e i prezzi delle materie prime in calo.

I bookmaker finanziari prevedono per il Ftse 100 .FTSE un avvio in calo tra 16 e 21 punti, per il Dax .GDAXI una partenza in una forchetta tra -13 e -25 punti e per il Cac-40 .FCHI un calo in avvio tra 18 e 25 punti base.