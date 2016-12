BORSE EUROPA-Proseguono deboli con Wall St, giù banche, minerari

indici chiusura

alle 16,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.469,78 -1,33 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 864,13 -0,94 831,97

DJ Stoxx banche 180,11 -1,5 149,51

DJ Stoxx oil&gas 303,32 -0,66 264,50

DJ Stoxx tech 171,66 -0,42 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 8 giugno (Reuters) - Le borse europee proseguono deboli nel primo pomeriggio dopo che anche Wall Street è partita in territorio negativo.

A livello settoriale il segno più pesante è quello del comparto delle materie prime sulla scia del calo dei prezzi dei metalli e del greggio.

Tra titoli bancari generalmente sotto pressione spiccano le flessioni degli istituti iralandesi, con ribassi intorno al 5% per ALLIED IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione) e BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione), dopo che Standard & Poor's ha tagliato il rating sovrano del paese citando costi superiori al previsto per il salvataggio delle banche.

Intorno alle 16,10 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde circa un punto percentuale. Sulle singole piazze Ftse 100 .FTSE -1,1%, Cac-40 .FCHI -1,6% e Dax .GDAXI -1,6%.

"Il mercato aveva corso moltissimo quindi non è sorprendente che oggi qualcuno monetizzi. Non crediamo che sia un movimento serio ma soltanto una correzione attesa da tempo", commenta David Buik, partner di BGC Partners.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche LLOYDS BANKING GROUP (LLOY.L: Quotazione) lascia sul campo più del 9% dopo l'annuncio che l'istituto ha raccolto appena meno di 3,5 miliardi di sterline dai soci che utilizzerà per ripagare alcuni dei fondi iniettati dal governo britannico l'anno scorso.

* In lettera anche UBS UBSN.VX(UBS.N: Quotazione), -1,8% dopo che la stampa svizzera ha citato commenti del consigliere Bruno Gehrig secondo cui la banca non sarebbe ancora fuori dal tunnel e starebbe ancora registrando deflussi dei fondi dei clienti.

* FORTIS FOR.BR perde oltre l'8% sulla notizia che una ex controllata, adesso in mano allo stato olandese, sta per presentare una richiesta di risarcimento per 362,5 milioni di euro.

* In controtendenza DEUTSCHE POSTBANK DPBGn.DE, +5% dopo che il giornale Handelsblatt ha scritto che DEUTSCHE BANK (DTEGn.DE: Quotazione) ha incrementato la propria partecipazione attraverso acquisti sul mercato.

* A picco le quotazioni di ARCANDOR (AROG.DE: Quotazione) (-30%) sulla scia del no della Germania alla richiesta del gruppo di accedere al fondo governativo di salvataggio da 160 miliardi di dollari.

* In denaro VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) con +3,5%. Il gruppo sosterrà il Qatar nell'acquisizione di una sostanziosa quota o nella controllante PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione), fortemente indebitata, o nella stessa VW.

* EADS EAD.PA sale dell'1% dopo un upgrade a "neutral" di Goldman Sachs.

* Tra i farmaceutici NOVARTIS NOVN.VX guadagna l'1,7% dopo che, in una sperimentazione clinica di fase II, il suo farmaco Afinitor ha ridotto del 50% le dimensioni del tumore in un terzo dei pazienti affetti da linfoma.

* In grande spolvero la biotech danese NEURORESEARCH (NEUR.CO: Quotazione) dopo il via libera della Food and Drug Administration americana al suo studio di fase III per il farmaco anti-obesità tesofensine.