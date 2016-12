BORSE EUROPA - Indici in buon rialzo, bancari sfiorano +8%

indici chiusura

alle 10,30 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.324,44 +4,35 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.170,63 +4,01 1.506,61 DJ Stoxx banche 304,70 +7,91 424,26 DJ Stoxx oil&gas 353,23 +3,34 442,02 DJ Stoxx tech 225,70 +2,67 304,27 -------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 settembre (Reuters) - Le borse europee estendono i guadagni iniziali, galvanizzate dalla decisione, comunicata ieri, del governo Usa di correre in aiuto dei giganti nei finanziamenti dei mutui, Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N, assumendone il controllo.

Una mossa mirata a sostenere il mercato immobiliare Usa e a prevenire l'allargamento delle turbolenze finanziarie.

La notizia fa volare soprattutto i titoli finanziari, in particolare le banche che in Europa stanno mettendo a segno un incremento di quasi otto punti percentuali .

"Sarà un bel giorno ma è un rally che serve soltanto a recuperare ciò che è stato perso la scorsa settimana. Non è un grande cambiamento nel trend che rimane improntato al ribasso", avverte però un analista da Parigi.

Intorno alle 10,30 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale del 3,95% a 1.169,26 punti. Per quanto riguarda le principali piazze europee, l'indice inglese FTSE 100 .FTSE avanza del 3,8%, il tedesco Dax .GDAXI del 3,35% e il francese Cac 40 .CAC del 4,36%.

Si tratta del maggior guadagno percentuale in Europa in una sola seduta dallo scorso 24 gennaio. La scorsa settimana il FTSEurofirst 300 .FTEU3 aveva lasciato sul terreno il 5,8%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Denaro in abbondanza sui bancari, quindi, con Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) e Ubs UBSN.VX in progresso del 12% circa, BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) di oltre l'8%, Banco Santander (SAN.MC: Quotazione) del 5,5%.

* A Francoforte, la piazza europea dove è quotato oltre che a New York, Freddie Mac (FRE.F: Quotazione) cede il 50% circa. Citigroup ha ridotto il giudizio su Freddie e Fannie a "sell" da "buy". Il target price di Freddie è stato abbassato a 0,31 da 6 dollari, quello di Fannie a 0,32 da 9 dollari. Anche Lehman riduce il giudizio sulle due GSEs a "equal weight" da "overweight", me riduce le attese di perdita 2008, a -5,59 dlr da -10,24 per Fannie e -2,33 da 2,88 dlr per Freddie.

* A Parigi Eads EAD.PA avanza del 5% sulla notizia dello sciopero che sta bloccando la pruduzione del concorrente Boeing (BA.N: Quotazione).

* ITV (ITV.L: Quotazione) balza sulla piazza londinese sulla scia delle dichiarazioni di Gina Nieri, membro del cda di Mediaset (MS.MI: Quotazione), che ha detto che il gruppo televisivo italiano sta guardando ad alcune possibili acquisizioni, tra cui l'emittente inglese.

* Progresso del 9% per GW Pharmaceuticals GWP.L sull'annuncio di risultati positivi dallo studio del farmaco Sativex.

* Lettera invece sui farmaceutici britannici, vittime di un giro di portafoglio a favore di petroliferi e bancari. Venduti GlaxoSmithKline (GSK.L: Quotazione) e AstraZeneca (AZN.L: Quotazione).