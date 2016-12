BORSE EUROPA - Netto calo indici, dissipata euforia taglio tassi

indici chiusura

alle 15,45 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.784,52 -3,27 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 970,16 -3,33 1.506,61 DJ Stoxx banche 245,85 -3,34 424,26 DJ Stoxx oil&gas 284,69 -3,37 442,02 DJ Stoxx tech 170,99 -1,88 304,27 -------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 ottobre (Reuters) - Le borse europee tornano a scendere e l'euforia per il taglio dei tassi concertato tra le principali banche europee si è già dissolta.

Domina sui mercati una forte volatilità, con le borse Usa partite in netto calo e passate in poco tempo in deciso rialzo.

Alle 15,50 l'indice benchmark europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede il 3% dopo aver quasi azzerato il ribasso nell'immediato dell'intervento della Fed e degli altri istituti. In mattinata era sceso fino al 7% toccando i minimi da dicembre 2003.

Tra le singole borse, il Ftse inglese .FTSE cede il 4%, il Cac francese .FCHI il 5% e il Dax tedesco .GDAXI il 5,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* In profondo rosso le banche, il settore al momento nell'occhio del ciclone della crisi del credito. Lo stoxx di riferimento perde il 4% circa, sopra i minimi della mattina ma già lontano dal lieve rialzo toccato dopo il taglio dei tassi. Dexia (DEXI.BR: Quotazione) è in calo del 6%, SocGen (SOGN.PA: Quotazione) del 5,6%, Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) perde più del 7%, Barclays (BARC.L: Quotazione) oltre l'8%.

* In controtendenza alcuni titoli del settore immobiliare, che beneficia del taglio dei tassi di interesse Bce. Sale del 2% Unibail-Rodamco UNBP.PA, British Land (BLND.L: Quotazione) è in lieve rialzo.