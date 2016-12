BORSE EUROPA- Indici in denaro, ritrovano massimi dopo avvio WS

indici chiusura

alle 15,55 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.482,84 +3,19 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 869,72 +2,16 831,97

DJ Stoxx banche 185,15 +3,84 149,51

DJ Stoxx oil&gas 296,59 +2,45 264,50

DJ Stoxx tech 170,72 +1,21 152,86 ----------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE 8 maggio (Reuters) - Confermano l'impostazione rialzista della mattinata per aggiornare i massimi di seduta gli indici delle borse europee, digerita la lettura degli occupati mensili Usa che non offusca la brillante performance di Wall Street.

La partenza dei listini Usa riflette il risultato degli attesi 'stress test' sull'industria bancaria, meno pessimistici del previsto, che hanno il merito specialmente di diminuire il grado di incertezza degli investitori.

Restando negli Usa, i dati a cura del dipartimento al Lavoro mostrano che ad aprile sono stati cancellati 539.000 occupati, meno dei 590.000 del consensus. Pesante però la revisione del risultato di marzo, che indica esuberi per 699.000 rispetto ai 663.000 della prima lettura.

A ispirare il recupero dell'azionario europeo resta così il comparto dei finanziari, il cui sottoindice mostra un recupero vicino al 4% e performance come il +5% di DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione), il +4,4% di HSBC (HSBA.L: Quotazione), il +3,8% di BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione), il +6,7% di CREDIT SUISSE CSGN.VX o il +4,7% di BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione).

Positiva anche la galassia degli energetici, premiati dalla risalita di oltre un dollaro dei derivati sul greggio di fronte alle scommesse di ripresa della domanda.

Intorno alle 16 l'Ftseurofirst 300 .FTEU3 guadagna 1,96% a 867,85 punti, sui massimi di seduta.

Tra i singoli mercati avanza di 1,62% l'Ftse 100 britannico .FTSE, di 2,6%% il Cac 40 .FCHI francese e di 2,9% Dax di Francoforte .GDAXI.

Tra i titoli in evidenza:

* In volata di oltre 13% ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione). L'istituto di credito parzialmente nazionalizzato ha chiuso il primo trimestre con una perdita limitata a 44 milioni di sterline, mostrando una positiva crescita nel settore banca d'investimento che mette in secondo piano svalutazioni per un totale di circa 5 miliardi

* Ancora bene fanno i titoli delle estrazioni, da BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) ad ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) a RIO TINTO (RIO.L: Quotazione).

* Sugli scudi SWISS RE RUKN.VX, in rialzo fino a oltre 15% all'indomani della trimestrale migliore della attese e grazie all'innalzamento del target price da parte di numerosi broker

* Avanza di oltre 7% CARPHONE CPW.L dopo l'annuncio dell'acquisto delle attività britanniche di Tiscali per 236 milioni di sterline

* Arretra oltre 6% la brittannica LAIRD (LRD.L: Quotazione), attiva nel campo dell'elettronica, dopo le poco rassicuranti dichiarazioni sull'andamento della domanda.