BORSE EUROPA- Indici in rialzo su banche, minerari, volumi esili

indici chiusura

alle 15,40 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.353,64 +0,42 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 834,82 +0,21 831,97

DJ Stoxx banche 177,58 +1,27 149,51

DJ Stoxx oil&gas 274,79 +0,23 264,50

DJ Stoxx tech 167,30 +0,23 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 7 luglio (Reuters) - In un panorama caratterizzato da volumi sottili, le borse europee ritracciano il calo di questa mattina, avanzando in territorio positivo.

Il ripiego dei titoli difensivi, come farmaceutici e telefonici, è compensato dalla corsa dei finanziari e dei minerari, sul rialzo del prezzo delle materie prime e sulle speculazioni di acquisizioni nel settore.

Poco dopo l'apertura di Wall Street, l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,2% mentre sui singoli listini il Ftse 100 .FTSE avanza dello 0,64%, il Cac-40 .FCHI dello 0,17% e il Dax .GDAXI dello 0,19%.

Tra i titoli in evidenza:

* Salgono le banche con COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) a +2,7%, BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) a +2,25%, UBS UBSN.VX a +2%. DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione), a +3,67%, si è accordata oggi per vendere per 600 milioni di dollari un grattacielo a New York City.

* Il gruppo minerario brasiliano VALE (VALE5.SA: Quotazione) ha annunciato ieri un'emissione di obbligazioni convertibili che potrebbe permettergli di mettere le mani su circa 1 miliardo di dollari. La manovra, vista come una piattaforma di lancio per nuove acquisizioni, stimola i minerari. ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) sale del 4,6%, RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) del 4,4%, XSTRATA XTA.L del 3,8%.

* Sempre tra i minerari la produttrice di diamanti africana quotata a Londra PETRA DIAMONDS (PDL.L: Quotazione) sale del 6,36% sull'annuncio di una produzione annuale aumentata di oltre 5 volte.

* Il colosso delle costruzioni CRH (CRH.I: Quotazione) guadagna oltre il 6,5% su un aggressivo taglio dei costi.

* AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione) lascia sul terreno il 2,44% sulla scia di un nuovo calo del traffico aereo a giugno.

* La casa auto francese PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione) sale dello 0,34% nonostante la flessione del 17,5% delle sue vendite a livello mondiale nel primo trimestre.