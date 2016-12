BORSE EUROPA - Indici positivi su balzo petroliferi, difensivi

indici chiusura

alle 9,55 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.546,81 +0,24 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 902,07 +0,44 1.506,61 DJ Stoxx banche 194,91 -1,13 424,26 DJ Stoxx oil&gas 294,95 +1,53 442,02 DJ Stoxx tech 167,11 +1,25 304,27 --------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 7 novembre (Reuters) - Le borse europee si muovono in rialzo, grazie agli acquisti sulle società che trattano le materie prime, a seguito del recupero dei prezzi del petrolio e dei metalli, e sulle banche dopo il taglio dei tassi.

Intorno alle 10 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in rialzo dello 0,24% e tra le singole piazze Londra .FTSE avanza dell'1,3%, il Cac-40 dello 0,8% e il Dax tedesco dello 0,9%

"Ci attendiamo che i pacchetti di salvataggio decisi dai governi sulle banche, il taglio dei tassi globale da parte delle banche centrali e l'ultimo recupero dei prezzi delle azioni abbiano almeno ridotto i timori", osserva un broker.

Secondo alcuni analisti, il taglio dei tassi potrebbe adesso dare fiducia agli investitori. Notizie postive prevengono dalla Germania dove i dati mostrano che a settembre si è registrato il primo incremento su base mensile delle esportazioni da tre mesi.

Sui mercati c'è attesa per il dato sui disoccupati Usa alle 14,30 italiane che dovrebbe evidenziare come la principale economia mondiale continui a perdere posti di lavoro.

Tra i titoli in evidenza:

* Bene i petroliferi dopo il ritorno del brent sopra i 60 dollari al barile, rimbalzando dal minimo di 59,97 dollari, il livello più basso dal 22 marzo 2007. BP (BP.L: Quotazione) sale del 2%, ENI (ENI.MI: Quotazione) dello 0,5% e Total (TOTF.PA: Quotazione) dello 0,30%.

* Positivi anche i farmaceutici, con Shire (SHP.L: Quotazione) in salita del 2,6%, Merck (MRCG.DE: Quotazione) dell'1% e Glaxosmithkline (GSK.L: Quotazione) dell'1,7%.

* Munich Re (MUVGn.DE: Quotazione) sale dell'8% dopo l'annuncio dei dati trimestrali che gli analisti hanno definito non così negativi da come erano emersi. "Non crediamo che i risultati di Munich Re siano così negativi come appaiano. Non crediamo che oggi il mercato si focalizzerà sulla profittabilità", osserva un trader.

* British Airways sale del 12% dopo l'annuncio che la compagnia realizzerà un piccolo profitto nel corrente anno finanziario.