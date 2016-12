BORSE EUROPA - Indici volatili, bancari sotto pressione

indici chiusura

alle 11,05 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.872,44 +0,12 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 999,40 -0,55 1.506,61 DJ Stoxx banche 253,41 -4,26 424,26 DJ Stoxx oil&gas 290,61 +1,06 442,02 DJ Stoxx tech 170,84 -2,80 304,27 -------------------------------------------------------------

LONDRA, 7 ottobre (Reuters) - Il tentativo di rimbalzo delle borse europee si rivela di brevissimo respiro e sui listini tornano a prevalere le vendite, in una seduta dagli scambi volatili che fatica a imboccare una direzione precisa.

Il comparto bancario, partito tonico per le speranze di una politica monetaria più accomodante sulla scia del taglio dei tassi sorprendentemente ampio deciso dalla banca centrale australiana, è colpito dalle indiscrezioni di nuove necessità di finanziamento. L'indice di settore è il peggiore con un calo del 4% circa. Male anche gli assicurativi, -2%.

Bene invece i petroliferi sostenuti dal recupero delle quotazioni del greggio.

Intorno alle 11,05 sulle singole borse europee il Ftse inglese .FTSE cede lo 0,52%, il Cac francese .FCHI sale dello 0,55% e il Dax tedesco .GDAXI arretra dello 0,45%.

Il FtsEurofirts 300 .FTEU3 scende di circa 0,5%.

Tra i titoli in evidenza:

* DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) lascia sul terreno l'11% sulle voci di aumento di capitale, anche se una fonte finanziaria ha definito le speculazioni sono un "nonsense assoluto".

* Sempre tra i bancari crollano ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), -31,5%, e BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), -12%, sulle voci di colloqui con il governo per ricevere fondi. Il portavoce di Barclays ha detto che la banca "non ha categoricamente" richiesto fondi al governo.

* SAP (SAPG.DE: Quotazione) scivola di oltre l'8% dopo l'annuncio che le vendie di software nel terzo trimestre dovrebbero aggirarsi intorno a 740-750 milioni di euro, contro gli 860 milioni circa stimati dal mercato.

* BRITISH AIRWAYS BAY.L segna un ribasso superioe al 10% con il mercato che continua a soppesare un mix di pressioni sul titolo. "C'è davvero preoccupazione, mentre ci avviamo verso una recessione, sulla performance finanziaria di BA nei prossimi anni", dice un analista.

* Continuano le vendite anche sulla pay-TV tedesca PREMIERE PREGn.DE, -7% dopo che UniCredit ne ha tagliato il rating a "hold" da "buy" citando la fine di "fantasie di takeover" e rischi per l'outlook del gruppo.