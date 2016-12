BORSE EUROPA - Indici accelerano via via, guida Wall Street

indici chiusura

alle 16,30 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.622,45 +3,14 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 922,68 +2,73 1.506,61 DJ Stoxx banche 198,54 +0,71 424,26 DJ Stoxx oil&gas 302,28 +4,06 442,02 DJ Stoxx tech 168,98 +2,38 304,27 --------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 7 novembre (Reuters) - Le borse europee, incoraggiate dall'andamento di Wall Street, estendono i rialzi con l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 che alle 16,30 guadagna il 2,7.

Alla stessa ora Dow Jones .DJI, S&P 500 .SPX e Nasdaq .IXIC salgono tutti del 2% circa.

In Europa sugli scudi sono soprattutto gli energetici, con il futures sul greggio americano CLc1 che sale dell'1,3%. Bene anche i farmaceutici, tra cui Novartis NOVN.VX e Roche ROG.VX.

Tra i titoli in evidenza:

* Continua a correre Munich Re (MUVGn.DE: Quotazione), 8,5% dopo l'annuncio dei dati trimestrali che gli analisti hanno definito non così negativi da come erano emersi. "Non crediamo che i risultati di Munich Re siano così negativi come appaiano. Non pensiamo che oggi il mercato si focalizzerà sulla profittabilità", osserva un trader.

* British Airways BAY.L corre a +13% dopo l'annuncio che la compagnia realizzerà un piccolo profitto nel corrente anno finanziario.