BORSE EUROPA, indici positivi,salgono utility, giù assicurazioni

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.414,84 +0,17 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.193,83 +0,07 1.314,42 DJ Stoxx banche 306,58 -0,14 337,67 DJ Stoxx oil&gas 366,52 +1,11 435,73 DJ stoxx tech 241,44 -0,17 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 7 agosto (Reuters) - Le piazze europee sono in territorio positivo, dopo un'apertura in ribasso, grazie a un recupero dovuto alla diffusione di trimestrali accolte positivamente dal mercato.

Il settore delle assicurazioni perde lo 0,5%, depresso da trimestrali negative, con l'eccezione di AXA (AXAF.PA: Quotazione) in controtendenza rispetto all'indice.

L'indice che raggruppa le utility è in progresso dell'1,0%, grazie a VEOLIA (VIE.PA: Quotazione) e EDF (EDF.PA: Quotazione), come anche quello delle energetiche in progresso dell'1,11%, trascinato da PETROLPLUS PPHN.VX.

Alle 10,00 l'indice inglese FTSE 100 .FTSE sale dello 0,06%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,11% e il francese Cac 40 dello 0,64%.

Tra i titoli in evidenza:

* DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) perde il 7,58%. La finanziaria franco-belga ha diffuso ieri delle anticipazioni al ribasso sulla trimestrale che verrà diffusa il 29 agosto, con l'utile netto in calo del 37% a 440 milioni di dollari da 682 milioni, a causa di perdite per 330,5 milioni di dollari del suo ramo statunitense Financial Security Assurance.

* STRAUMANN (STMN.S: Quotazione) è in progresso del 7,44%, dopo che la società di impianti dentali ha detto che l'utile netto è salito nel primo semestre a 100,5 milioni e l'Ad ha detto che vede il mercato di impianti dentali in crescita del 13-15%.

* In controtendenza rispetto all'indice delle assicurative, la francese AXA (AXAF.PA: Quotazione) sale del 5,64%, dopo aver diffuso un calo leggermente inferiore alle attese dei profitti del primo semestre e aver detto di non aver bisogno di un aumento di capitale.

* ALLIANZ (ALVG.DE: Quotazione), la prima società di assicurazioni in Europa, perde l'1,52% dopo aver abbandonato i propri target di profitto e aver detto che una nuova guidance è impossibile in questo momento viste le turbolenze sui mercati finanziari.

* Anche la società di assicurazioni olandese AEGON (AEGN.AS: Quotazione) è in ribasso del 4,98% a causa dei risultati del secondo trimestre inferiori alle attese. L'utile netto è sceso del 58% a 276 milioni di euro da 428 milioni, a fronte di un consensus di 375 milioni. Anche l'inglese FRIENDS PROVIDENT FP.L perde oltre 3% con un calo dei profitti nel primo semestre del 20%.

* VEOLIA (VIE.PA: Quotazione) sale del 6,89%. L'AD dell'utility francese Henri Proglio ha detto che l'impatto dell'aumento del costo dei carburanti sui conti del 2008 sarà limitato.

* EDF (EDF.PA: Quotazione) è in progresso del 5,79%, dopo che il governo francese ha proposto di alzare il tetto per il costo per i privati dell'elettricità del 2% e per le fornituire di gas del 5%.

* PETROLPLUS PPHN.VX è in rialzo del 5,34%. La raffinatrice con base in Svizzera ha visto nel secondo trimestre l'utile netto balzare a 639 milioni di dollari dai 48,3 milioni dell'anno precedente.

* INTERNATIONAL POWER IPR.L perde oltre il 7% dopo aver annunciato che i profitti del secondo semestre subiranno un calo di 45 milioni di sterline a causa dell'improvvisa chiusura di una centrale elettrcia a carbone a Rugeley nel Regno Unito.