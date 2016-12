Borse europee viste in rialzo, al via stagione trimestrali Usa

PARIGI, 7 aprile (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un avvio in rialzo all'avvicinarsi dei risultati societari del colosso americano dell'alluminio Alcoa (AA.N: Quotazione ) che darà il via alla stagione delle trimestrali Usa.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano per l'inglese Ftse 100 .FTSE un'apertura in rialzo fino allo 0,4%, tra 4 e 14 punti, per il tedesco Dax .GDAXI fino allo 0,8% tra 16 e 36 punti e per il francese Cac-40 .FCHI fino allo 0,4%, tra 10 e 12 punti.