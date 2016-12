BORSE EUROPA -Indici in rialzo su alimentari, aiutati da Cadbury

indici chiusura

alle 15,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.781,72 +1,4 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 975,46 +1,35 831,97

DJ Stoxx banche 230,27 +1,04 149,51

DJ Stoxx oil&gas 302,44 +0,41 264,50

DJ Stoxx tech 188,33 +1,9 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 7 settembre (Reuters) - Le borse europee ampliano i guadagni della vigilia e invertono la tendenza rispetto ai cali della scorsa settimana, anche se Wall Street oggi rimarrà chiusa per il ponte del Labor Day.

Ad aiutare i listini europei l'impegno dei ministri delle finanze del G20 a mantenere gli stimoli economici - fino a che la ripresa non sarà saldamente assicurata - che ha rafforzato la fiducia degli investitori.

"L'attuale rally dell'azionario deve andare ancora avanti", scrive Morgan Stanley in una nota. "Un ciclo di crescita sta cominciando, noi intendiamo comprare sulle debolezze".

Il settore in maggiore spolvero è l'alimentare , trainato dall'inglese Cadbury CBRY.L che vola di quasi il 40% sulla notizia di un interesse da parte di Kraft KFT.N. Diversi titoli del settore superano il 2%. In denaro anche il settore chimico , il lusso , le auto e i trasporti .

Intorno alle 15,00 l'indice europeo FTSEurofirst guadagna l'1,35%, l'inglese Ftse 100 .FTSE l'1,61, il tedesco Dax .GDAXI l'1,5 e l'indice francese Cac 40 .FCHI l'1,47%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Balza di quasi il 40% CADBURY CBRY.L dopo aver rifiutato un'offerta di acquisizione da 16,7 miliardi di dollari da parte di Kraft KFT.N. La società inglese trascina l'intero comparto , migliore del paniere europeo, con NESTLE NESN.VX, DANONE (DANO.PA: Quotazione) e UNILEVER (ULVR.L: Quotazione) in netto progresso.

* Bene anche il settore chimico che sale oltre 2,7%, con BAYER BAYG.DE, in progresso di oltre il 3% dopo che BOFA-ML l'ha inserita nella lista dei migliori titoli europei. Un upgrade di Deutsche Bank sostiene BASF BASF.DE, che sale del 3,5%.

* In denaro anche i trasporti , sostenuti da ACCOR (ACCP.PA: Quotazione) e TUI TT.L in progresso entrambe di oltre il 3%. AIR FRANCE (AIRF.PA: Quotazione) lascia sul terreno l'1,5% dopo l'annuncio che dal 21 settembre il titolo non farà più parte del CAC 40, sostituito da TECHNIP (TECF.PA: Quotazione) (+5,5%). Deutsche Bank ha rivisto il giudizio a "sell" con un target price di 9,60 euro.

* Sugli scudi anche il comparto automotive , aiutato dalle dichiarazioni del Ceo del gruppo Peugeot-Citroen Jean-Marc Gales, che prevede un miglioramento del settore in Europa nel secondo semestre, nonostante la fine del programma di incentivi tedesco. RENAULT (RENA.PA: Quotazione) e MICHELIN (MICP.PA: Quotazione) entrambe +3%.

* Tlc in avanti con DEUTSCHE TELEKOM (DTEGn.DE: Quotazione) che guadagna l'1,7% dopo indiscrezioni stampa su un'offerta da 3,5 miliardi per la divisione T-Mobile Uk da parte diVODAFONE (VOD.L: Quotazione) e TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione) La società tedesca, secondo indiscrezioni riportate dal Guardian, preferirebbe però ORANGE come partner. FRANCE TELECOM FTE.PA avanza dello 0,9%.

* Vola del 16% la società tecnologica ALTRAN (ALTT.PA: Quotazione), dopo che Oddo Securities ha migliorato il giudizio a "buy" da "reduce" e ha alzato il target price a 3,7 da 2,7 euro.

* INTERIOR SERVICES GROUP ISG.L, specializzata nel settore costruzioni, guadagna il 4,2% in attesa dei risultati che verranno pubblicati domani. Il broker Panmure Gordon ha alzato a "buy" il rating del gruppo.