BORSE EUROPA - Indici negativi, vendute banche e minerari

indici chiusura

alle 15,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.851,86 -0,48 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 988,66 -0,41 831,97

DJ Stoxx banche 232,24 -0,72 149,51

DJ Stoxx oil&gas 301,67 -0,93 264,50

DJ Stoxx tech 189,34 -0,14 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 7 ottobre (Reuters) - Le borse europee proseguono deboli nel primo pomeriggio, dopo i grossi guadagni realizzati ieri sulle attese di una ripresa dell'economia globale, con le banche e i titoli dell'ingegneria industriale fra i più venduti.

Alle 15,10 il Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,41%. Sui singoli mercati l'Ftse 100 .FTSE perde circa lo 0,5%, il Cac-40 .FCHI lo 0,36% e il Dax .GDAXI lo 0,39%.

Gli investitori attendono i risultati del gigante dell'alluminio Alcoa (AA.N: Quotazione), che darà l'avvio alla stagione delle trimestrali Usa.

"Si tratta di un mercato che è in tensione. Una serie di buone notizie sul fronte macro potrebbero venire nei prossimi mesi, ma dovrebbero già essere nei prezzi e per questa ragione non trovo motivi per un mercato ancora più in alto". osserva un broker.

Tra i singoli titoli:

* Si indeboliscono i titoli legati alle commodities come ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) e XSTRATA XTA.L, tutti positivi in avvio di seduta. Gli analisti si sono detti scettici sul rally delle commodity.

* Realizzi su energetici come TOTAL (TOTF.PA: Quotazione), ENI (ENI.MI: Quotazione), BP (BP.L: Quotazione) o ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione).

* Calo del 3% per J SAINSBURY (SBRY.L: Quotazione), che prevede un rallentamento delle vendite per i prossimi mesi.

* Frizzante PPR (PRTP.PA: Quotazione), +3%, sull'annuncio di una prossima quotazione su Euronext per CFAO, divisione specializzata in distribuzione farmaceutica.

* Bene CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione), in controtrend rispetto allo Stoxx del settore bancario . La società ha annunciato la ristrutturazione della divisione greca Emporiki CBGr.AT.

* Santander (SAN.MC: Quotazione) cede l'1,3% a seguito dell'avvio dell'offerta a 8,05 miliardi di dollari sulla controllata brasiliana.

* Barclyas (BARC.L: Quotazione) cede lo 0,23%. Giù anche Bnp (BNPP.PA: Quotazione) e Societé Generale (SOGN.PA: Quotazione).

* J Sainsbury (SBRY.L: Quotazione), il più grande venditore di alimenti inglese, cede il 2,8% dopo l'annuncio di vendite trimestrali in rallentamento.