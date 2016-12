Borse Europa, indici visti in progresso tra lo 0,6% e lo 0,8%

LONDRA, 7 luglio (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un'apertura in territorio positivo, invertendo la tendenza delle ultime tre sedute, sulla scia di Wall Street. A sostenere i listini anche i prezzi delle materie prime.

I bookmaker finanziari prevedono per il Ftse 100 .FTSE un avvio in progresso tra 28 e 29 punti, intorno allo 0,7%, per il Dax .GDAXI una partenza in una forchetta tra +28 e +37, o +0,8%, e per il Cac-40 .FCHI tra +12 e +17 punti, o +0,6%.