BORSE EUROPA - Indici vanno giù con banche e petroliferi

indici chiusura

alle 15,50 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.147,17 -1,5 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 757,28 -1,15 831,97

DJ Stoxx banche 135,66 -3,38 149,51

DJ Stoxx oil&gas 255,39 -1,69 264,50

DJ Stoxx tech 155,52 -2,15 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 7 aprile (Reuters) - Le borse europee proseguono in terreno negativo per il terzo giorno consecutivo depresse dalle banche, su rinnovati timori sul settore, e dai petroliferi, penalizzati dal calo delle quotazioni del greggio.

Sui mercati c'è comunque cautela in vista dell'avvio della stagione dei risultati societari negli Usa. La prima sarà Alcoa (AA.N: Quotazione) stasera a mercati chiusi.

Intorno alle 15,50 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l'1,18%. Tra i singoli listini, Parigi .FCHI è in calo dell'1,6%, Francoforte .GDAXI dell'1,36% e Londra .FTSE dell'1,69%.

Tra i titoli in evidenza:

* PLENUM PLEG.DE sale del 19% circa dopo aver comunicato solidi risultati 2008, tra cui un incremento del 5,5% dei ricavi.

* Il tecnologico FREENET FNTG.DE avanza di oltre un punto percentuale grazie alla nomina di Christoph Vilanek alla carica di AD.

* KLOECKNER (KCOGn.DE: Quotazione) cede oltre il 9% penalizzato da un fosco outlook da parte di DZ Bank, che vede nel 2009 un anno impegnativo per il trader tedesco di metalli e acciaio.

* BOWLEVEN (BLVN.L: Quotazione) affonda del 38% circa dopo aver annunciato che i colloqui per una possibile offerta sono terminati. La società petrolifera ha comunque rassicurato di avere fondi sufficienti per far fronte al 2009 e di essere sempre alla ricerca di soluzioni alternative di finanziamento.

* STRABAG (STRV.VI: Quotazione) è in calo di quasi il 9%. Il costruttore austriaco ha annunciato risultati annuali inferiori alle aspettative, demolendo il proprio outlook.