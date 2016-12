BORSE EUROPA,indici incerti,pesano Bce e aumento disoccupati Usa

indici chiusura

alle 16,30 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.412,28 +0,10 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.193,29 +0,03 1.314,42 DJ Stoxx banche 307,58 +0,16 337,67 DJ Stoxx oil&gas 368,77 +1,71 435,73 DJ stoxx tech 240,38 -0,59 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 7 agosto (Reuters) - E' una giornata incerta per le borse europee che risentono dei dati e degli interventi della giornata nonché dell'andamento altalenante dei derivati sul greggio che, dopo aver toccato un massimo di aumento giornaliero di tre dollari, hanno ridotto i guadagni.

I mercati europei restano piatti, colpiti negativamente dai dati inaspettati sulle richieste di disoccupazione Usa, salite nell'ultimo mese oltre ogni attesa.

Ad abbassare l'entusiasmo dei mercati ha contribuito anche l'intervento del presidente della banca centrale europea Jean Claude Trichet, che ha previsto un rallentamento della crescita a metà 2008 rispetto al primo trimestre dell'anno.

I più positivi sono gli energetici che salgono per le preoccupazioni sugli approvigionamenti turchi, dopo la rivendicazione dell'esplosione di un oleodotto da parte dei separatisti del Pkk. Un timore che si aggiunge alle endemiche tensioni che colpiscono i rifornimenti dalla Nigeria e dall'Iran spingendo i prezzi del greggio al rialzo.

Sul fronte del settore bancario BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) guadagna l'2,98% dopo i risultati superiori alle attese, ma penalizzati da forti svalutazioni. La peggiore performance è di FORTIS FOR.AS, che alle 16,30 perde il 4,18%, di KBC (KBC.BR: Quotazione), in calo di quasi il 6%, e di SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) giù di quasi il 3%.

Ad eccezione di AXA (AXAF.PA: Quotazione), che sale del 5%, il settore delle assicurazioni è sotto pressione.

A segnare il risultato peggiore è l'indice dei tecnologici , in calo dello 0,59%.

Ancora bene, invece, i minerari, dopo le pesanti perdite della scorsa settimana. La migliore prestazione è di EURASIAN ENRC.L, in rialzo di oltre l'8%.

L'indice che raggruppa le utility è in progresso dell'1,4%, sebbene le società del settore abbiano un andamento conrtrastato. A trascinare l'indice è EDF (EDF.PA: Quotazione), in progresso di quasi il 7%.

Alle 16,30 l'indice inglese FTSE 100 .FTSE sale dello 0,02%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,16% e il francese Cac 40 dello 0,25%.

Tra i titoli in evidenza:

* BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), guadagna quasi il 3% dopo aver annunciato nel primo semestre un calo dell'utile del 33%, ma minore delle attese, a causa di svalutazioni da 2 miliardi di sterline per l'esposizione ad attività a rischio.

* DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) perde oltre il 10%. La finanziaria franco-belga ha diffuso ieri delle anticipazioni al ribasso sulla trimestrale che verrà diffusa il 29 agosto, con l'utile netto in calo del 37% a 440 milioni di dollari da 682 milioni, a causa di perdite per 330,5 milioni di dollari del suo ramo statunitense Financial Security Assurance.

*NESTLE NESN.VX perde l'1,27 dopo aver riportato un utile 2007 superiore alle stime degli analisti, ma aver espresso la possibilità di un rialzo dei costi a fronte dell'aumento delle materie prime.

* STRAUMANN (STMN.S: Quotazione) continua a salire, registrando un rialzo dell'8,78%. La società di impianti dentali ha annunciato un utile netto in crescita nel primo semestre a 100,5 milioni. L'Ad ha detto di vedere il mercato di impianti dentali in aumento del 13-15%.

* AEGON (AEGN.AS: Quotazione) accentua le perdite, subendo un calo di quasi il 9% a causa dei risultati del secondo trimestre inferiori alle attese. L'utile netto della società di assicurazioni olandese è sceso del 58% a 276 milioni di euro da 428 milioni, a fronte di un consensus di 375 milioni. Anche l'inglese FRIENDS PROVIDENT FP.L raddoppia le perdite rispetto alla mattina, a meno 6,32%, dopo aver registrato un calo dei profitti nel primo semestre del 20%.

* VEOLIA (VIE.PA: Quotazione) sale di oltre l'8,6%. L'AD dell'utility francese Henri Proglio ha detto che l'impatto dell'aumento del costo dei carburanti sui conti del 2008 sarà limitato.

* EDF (EDF.PA: Quotazione) continua a salire, registrando un aumento del 6,29, dopo che il governo francese ha proposto di alzare il tetto per i privati del costo dell'elettricità del 2% e delle fornituire di gas del 5%.