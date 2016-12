Borse Europa in rialzo, verso trimestre record

LONDRA, 31 marzo (Reuters) - L'azionario europeo parte in rialzo questa mattina e si prepara a celebrare la miglior performance trimestrale da diversi anni.

L'indice paneuropeo e il CAC francese, in rialzo rispettivamente del 16% e del 19% da inizio anno, sono sul punto di realizzare il miglior trimestre dal 2009.

Il Dax tedesco ha messo a segno in tre mesi un progresso del 23%, migliore performance dal 2003, anche se oggi è in leggero ribasso dopo dati insoddisfacenti sulle vendite al dettaglio di febbraio.

Tra i titoli in evidenza, Kingfisher sale del 4,6% dopo l'annuncio dei progetti per vendere circa il 60% dei punti vendita B&Q in Gran Bretagna.