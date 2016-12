BORSE EUROPA rimbalzano sostenute da tech

PARIGI, 30 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo nei primi scambi di questa mattina, ribalzando dopo le perdite della scorsa settimana. Occhi sui tecnologici dopo la notizia di possibili fusioni nel settore che ha innescato il rally di Wall Street venerdì.

Intel sarebbe in trattativa per comprare il produttore di semiconduttori Altera in un'operazione da circa 10 miliardi di dollari, secondo una fonte vicina al dossier.