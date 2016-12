Borse Europa viste in rialzo, focus su tecnologici

PARIGI, 30 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è atteso al rialzo in apertura, ribalzando dalle perdite della scorsa settimana. Occhi sui tecnologici dopo che la notizia di possibili fusioni nel settore ha innescato un rally a Wall Street venerdì scorso.

Intel è in trattativa per comprare il produttore si semiconduttori Altera in un'operazione che dovrebbe raggiungere i 10 miliardi di dollari, secondo una fonte vicina al dossier.