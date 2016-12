Borse Europa galleggiano sotto massimi

LONDRA, 25 marzo (Reuters) - INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3711,02 -0,54 3146,43 FTSEUROFIRST300 1597,24 -0,44 1368,52 STOXX BANCHE 215,62 -0,23 188,77 STOXX OIL&GAS 309 -0,54 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 304,29 -0,1 250,55 STOXX AUTO 651,67 -0,21 501,31 STOXX TLC 371,98 -0,11 320,05 STOXX TECH 365,61 -0,89 312,18 L'azionario europeo è debole a metà mattina sotto i massimi degli ultimi sette anni, in un mercato cauto che prende respiro dopo settimane di salita. Alle 11,45 italiane l'indice FTSEurofirst 300 segna un ribasso dello 0,44% a quota 1597,24. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,03%, il Dax tedesco -0,42%, mentre il francese CAC 40 -0,59. Il paniere dei titoli europei ha guadagnato il 17% dall'inzio dell'anno, con gli investitori che scommettono sul fatto che il calo dell'euro rafforzerà l'economia della regione portando in alto i profitti corporate. "Dopo un rally di questo tipo, anche in presenza di notizie macro positive, il mercato ha bisogno di tirare il fiato. A questo punto è necessaria una paura, mentre il trend a medio termine resta molto positivo", spiega Alexandre Baradez, chief market analyst di IG France. Il business climate in Germania ha mostrato un rialzo per il quinto mese consecutivo a marzo, secondo gli ultimi dati pubblicati oggi, mentre lo stesso indice in Francia si è piosizionato ai massimi degli ultimi tre anni. Tra i titoli in evidenza oggi: Hermes è tra i peggiori con un calo di quasi il 2% dopo aver dichiarato che tassi di cambio sfavorevoli faranno scendere i suoi margini, data anche la forte esposizione in Giappone. Acerinox, Outokumpu e Aperam segnano rialzi tra il 3,6 e il 7,5% dopo che l'Ue ha fatto sapere che imporrà dazi anti-dumping punitivi su materiali in acciaio provenienti da Cina e Taiwan. Accor cede invece il 3,2% dopo che Eurazeo e Colony Capital hanno venduto il 10% della loro quota nel gruppo alberghiero. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia