Borse Europa poco mosso, salgono Lafarge, Holcim su intesa merger

LONDRA, 20 marzo (Reuters) - INDICI ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3679,48 0,24 3146,43 FTSEUROFIRST300 1596,71 -0,05 1368,52 STOXX BANCHE 210,79 0,09 188,77 STOXX OIL&GAS 307,84 -0,25 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 301,57 -0,02 250,55 STOXX AUTO 666,05 0,59 501,31 STOXX TLC 367,43 -0,34 320,05 STOXX TECH 367,61 -0,05 312,18 L'azionario europeo è poco mosso questa mattina, con l'attenzione rivolta al comparto costruzioni dopo che Holcim e Lafarge hanno trovato un'intesa su nuove modalità per il merger che creerebbe il numero uno mondiale del cemento. Alle 11,10 italiane Holcim sale dell'1,6% e Lafarge del 3,6% , mentre il paneuropeo FTSEurofirst 300 è in frazionale calo (-0,05%), appena sotto i massimi degli ultimi sette anni e mezzo. Gli indici europei sono saliti tra il 7 e l'8% nell'ultima settimana. A spingere i listini, gli acquisti di titoli sovrani della Bce, che riducono i rendimenti dei bond e deprezzano l'euro. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,05%, il Dax tedesco +0,54%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,14. Il greco Athex guadagna il 3%, dopo due giorni di pesanti perdite, in seguito alle parole del premier Alexis Tsipras che hanno rassicurato i creditori Ue circa l'intenzione di Atene di presentare presto un elenco completo di riforme economiche che libereranno risorse per evitare la bancarotta. I titoli in evidenza oggi: L'irlandese CRH sale del 4,1% nell'attesa che il merger Holcim-Lafarge le consenta di acquisire importanti asset dalla nuova entità. Sempre in tema di fusioni, la britannica TSB sale dell'1,8% dopo aver concordato il takeover della spagnola Banco Sabadell (+1,5%) per 2,5 mld di dollari. Tullow Oil sale del 5% dopo aver raccolto capitali in prestito per 450 mln di dollari. Scende invece Zodiac Aerospace dopo aver emesso un profit warning citando un aumento dei costi nella produzione di sedili per aeromobili. A seguito dell'annuncio, il titolo ha subito il downgrade a "neutral" da "overweight" da parte di JP Morgan. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia