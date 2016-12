Borse Europa in calo dopo decisione Bce su debito greco

PARIGI/LONDRA, 5 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3394,51 -0,62 3146,43 FTSEUROFIRST300 1483,99 -0,22 1368,52 STOXX BANCHE 191,4 -0,91 188,77 STOXX OIL&GAS 306,75 -0,55 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,22 -0,07 250,55 STOXX AUTO 601,27 1,32 501,31 STOXX TLC 359,11 0,63 320,05 STOXX TECH 329,63 0,02 312,18 Le borse europee sono partite con diffusi ribassi dopo che la Bce ha deciso di sospendere dalla prossima settimana la consegnabilità dei titoli di Stato greci a garanzia dei finanziamenti erogati dall'istituto centrale europeo alle banche elleniche. L'indice di settore delle banche greche alla Borsa di Atene è crollato stamani del fino al 14% e attorno alle 10,30 quota in calo del 12,7%, mentre l'indice generale ATG perde il 5,7%. Alla stessa ora l'FTSEurofirst 300 è in ribasso dello 0,3% a 1.483,24 punti. Le azioni della greca Alpha Bank perdono il 10% e quelle della Eurobank scendono del 14,6%. La National Bank of Greece arretra del 12,3%. La mossa della Bce, che significa che la banca centrale greca dovrà fornire decine di miliardi di liquidità aggiuntiva di emergenza alle sue banche nelle prossime settimane, è stata una risposta al fatto che, secondo molti a Francoforte, il nuovo governo greco intende abbandonare il suo programma di riforme. I mercati periferici dell'area dell'euro hanno subito maggiormente l'ondata di vendite con cali superiori all'1% in Italia e in Spagna. Sul fronte dei risultati societari, BNP Paribas ha detto che i costi sono saliti per coprire spese per contenziosi, e le azioni del colosso bancario francese sono in calo del 3,7%. Le azioni della casa farmaceutica francese Sanofi si muovono invece in controtendenza e salgono sopra il 2,3% dopo che la società ha detto che nelle prossime settimane verrà nominato un nuovo amministratore delegato e dopo aver previsto che la debolezza dell'euro potrà spingere gli utili di quest'anno. Il produttore finlandese di pneumatici Nokian Renkaat , che ha una importante esposizione verso la Russia, è balzato in Borsa del 9,8% dopo aver mantenuto invariato il suo dividendo a 1,45 euro per azione. La societa svedese Securitas è in rialzo dell'8% dopo utili operativi nel quarto trimestre superiori alle attese. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia