Borse Europa viste in calo dopo decisione Bce su Grecia

PARIGI, 5 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono attese in ribasso oggi, dopo che la Banca centrale europea ha annunciato che non accetterà più in garanzia i titoli di Stato della Grecia in cambio di finanziamenti, misura che comporterà l'intervento della banca centrale greca per aiutare le proprie banche con decine di miliardi di euro di liquidità aggiuntiva d'emergenza nelle prossime settimane.