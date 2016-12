BORSE EUROPA - Indici da piatti a negativi, Madrid la migliore

LONDRA, 3 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3400,72 -0,41 3146,43 FTSEUROFIRST300 1478,01 -0,06 1368,52 STOXX BANCHE 193,01 0,1 188,77 STOXX OIL&GAS 308,2 -0,95 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,05 -0,37 250,55 STOXX AUTO 586,27 -0,46 501,31 STOXX TLC 353,99 -0,3 320,05 STOXX TECH 326,26 -0,24 312,18 LONDRA, 4 febbraio (Reuters) - Azionario europeo da piatto in ribasso questa mattina, con la piazza spagnola che fa meglio delle altre, sostenuta dal buon rialzo di Bbva e dai dati positivi venuti oggi dal settore servizi. Alle 11,30 italiane la seconda banca spagnola segna un aumento del 4,6% dopo una trimestrale migliore delle attese A supportare ulteriormente il mercato spagnolo, le notizie confortanti giunte sull'attività dei servizi, crsciuta al tasso più rapido degli ultimi cinque mesi. L'indice Ibex è in rialzo dello 0,05, unico segno più tra i principali indici europei. Il paneuropeo FTSEurofirst 300 index -0,06% a 1478,01 punti, tra le altre piazze nazionali l'FTSE 100 perde lo 0,56%, il CAC 40 cede lo 0,37%, mentre il DAX segna un -0,37%. Tra i titoli in evidenza oggi: Il marchio del lusso LVMH sale del 5,7% toccando un massimo record dopo vendite più forti delle attese nel quarto trimestre. L'utility finlandese Fortum registra un progresso del 7,7% dopo utili trimestrali superiori al previsto. Perde il 4% la svedese Handelsbanken dopo risultati sotto le attese per il quarto trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia