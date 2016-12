BORSE EUROPA - Indici in buon rialzo su speranze accordo debito greco

LONDRA, 3 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3413,24 1,28 3146,43 FTSEUROFIRST300 1483,03 1,06 1368,52 STOXX BANCHE 191,22 1,65 188,77 STOXX OIL&GAS 308,65 2,66 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 277,01 1,24 250,55 STOXX AUTO 593,42 2,36 501,31 STOXX TLC 353,37 1,02 320,05 STOXX TECH 327,98 0,97 312,18 PARIGI, 3 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono positive nei primi scambi, sostenute dalle attese di un accordo sul debito greco dopo che il nuovo governo guidato da Syriza ha detto che non chiederà la cancellazione del debito estero ma proporrà uno swap tra debito e bond collegati alla crescita. Il ministro delle Finanze Yanis Varoufakis, a Londra per rassicurare gli investitori privati sul fatto che non sta cercando uno 'showdown' con Bruxelles, ha detto che il governo escluderà dalle perdite i bond detenuti da privati. Alle 11,40 italiane circa l'indice pan-europeo FTSEurofirst 300 segna +1,06% a 1.483,03 punti. La borsa di Atene ATG guadagna il 6% con l'indice settoriale delle banche che schizza di oltre l'11. National Bank of Greece +12,9%, Alpha Bank +12,4 ed Eurobank +13,5. Bene anche Madrid con l'IBEX in rialzo dell'1,6%. Tra le altre piazze, FTSE 100 guadagna lo 0,07%, il CAC 40 perde lo 0,11%, mentre il DAX sale dello 0,2%. Tra i titoli in evidenza oggi: La spagnola Santander segna un progresso di oltre il 2% dopo aver riportato un'impennata degli utili nei risultati trimestrali. In buon rialzo anche i titoli dell'energia, guidati dal +4% di BP che ha superato le attese sui profitti trimestrali. La nucleare francese Areva cede invece lo 0,5% in controtendenza, dopo aver lanciato un warning sui conti 2014. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia