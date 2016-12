Borse Europa in ribasso, crolla Vallourec dopo warning

PARIGI, 29 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3337,97 -0,62 3146,43 FTSEUROFIRST300 1467,14 -0,53 1368,52 STOXX BANCHE 187,17 -0,76 188,77 STOXX OIL&GAS 292,6 -2,56 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 274,1 -0,58 250,55 STOXX AUTO 571,87 -0,48 501,31 STOXX TLC 354,23 -0,29 320,05 STOXX TECH 325,83 -0,47 312,18 Le borse europee sono in calo negli scambi della mattina dopo che la Federal Reserve ha manifestato una visione ottimistica sull'economia Usa e ha segnalato di restare decisamente sulla linea di rialzare i tassi di interesse quest'anno. Vallourec è tra i titoli più venduti, con un calo attorno alle 10,40 superiore al 5% dopo essere scesa fino del 6,5%. Il produttore di tubi d'acciaio ha detto di dover svalutare asset per 1-1,2 miliardi di euro a causa dell'andamento turbolento del mercato petrolifero. Un trader a Parigi nota che questa svalutazione si tradurrà in una grossa perdita sul 2014 e che la società non ha ancora fatto svalutazioni sulle sue attività Usa nonostante le condizioni si stiano deteriorando. Royal Dutch Shell perde il 4,2% dopo aver annunciato di voler tagliare la spesa per investimenti di 15 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. In controtendenza le azioni della banca austriaca Raiffeisen Bank International che balzano dell'11%, recuperando dalle recenti forti perdite, dopo che la banca ha annunciato di estendere il suo buffer di capitale attraverso una riduzione delle attività ponderate per il rischio (RWA) almeno al 20%. Alle 10,50 l'indice FTSEurofirst 300 è in calo dello 0,5% a 1.467.38 punti. Tra gli indici, FTSE 100 è in calo dello 0,9%, lo Xetra DAX in calo dello 0,4% in in Francia il CAC 40 giù dello 0,31%. I titoli delle banche greche recuperano terreno e l'indice dei bancari della Borsa di Atene, FTSE Banks Index, che aveva perso il 27,7% mercoledì, è risalito del 7,9%. National Bank of Greece è in rialzo del 6,7% mentre Alpha Bank segna un progresso dell'11,8%. L'indice della Borsa di Atene ATG è in progresso dell'1%, recuperando in parte il 9,2% perso mercoledì. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia