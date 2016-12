Borse Europa viste in ripresa dopo battuta d'arresto

PARIGI, 28 gennaio (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire la seduta odierna in rialzo: è previsto che recuperino le perdite di ieri e riprendano il rally legato al programma di quantitative easing della Banca centrale europea.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in rialzo di 61-65 punti (fino a +1%), il tedesco DAX di 94-101 punti (fino a +1%) e il francese CAC 40 di 49-53 punti (fino a +1,2%).

Ci si aspetta che gli investitori in Europa non si lascino condizionare dall'arretramento di Wall Street, dove ieri lo S&P 500 ha lasciato sul terreno l'1,3%, il Dow l'1,7% e il Nasdaq l'1,9% in seguito a trimestrali deludenti e a un calo inatteso degli ordini di beni durevoli.