BORSE EUROPA - Prosegue rally su QE della Bce

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3373,64 1,53 3146,43 FTSEUROFIRST300 1478,18 1,71 1368,52 STOXX BANCHE 195,38 1,12 188,77 STOXX OIL&GAS 299,24 0,21 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,6 1,72 250,55 STOXX AUTO 573,46 2,63 501,31 STOXX TLC 356,07 2,39 320,05 STOXX TECH 326,58 1,41 312,18 PARIGI, 23 gennaio (Reuters) - Prosegue per le borse europee il rally che va avanti da due settimane, il migliore da cinque anni, dopo che la Banca centrale europea ha svelato ieri il piano di acquisti di titoli di Stato. Alle 11,15 italiane l'indice FTSEurofirst 300 sale dell'1,71% a quota 1.478,18 punti. Tra le piazze europee, Parigi segna un progresso dell'1,6%, Francoforte dell'1,4, Londra sale dello 0,35%. L'indice benchmark FTSEurofirst 300 è salito del 9,4% nelle ultime due settimane. Fino a questo momento dell'anno è in rialzo del 7,8%, meglio di Wall Street, dove lo S&P 500 ha registrato +0,2%. I titoli ciclici come quelli dei produttori di auto, che beneficiano maggiormente del calo dell'euro, sono tra quelli in maggior rialzo. Da Davos, dove è in corso il World Economic Forum, l'AD di Renault Nissan <RENA.PA 7201.T> Carlos Ghosn ha detto di aspettarsi una crescita di almeno il 2% per il mercato europeo dell'auto quest'anno, rispetto alla precedente previsione di 1-2%. "L'effetto del QE si fa già sentire, guardate l'euro", commenta Alexandre Baradez, analista di mercato capo di IG France. Ieri il presidente della Bce, Mario Draghi, ha annunciato che a partire da marzo Francoforte acquisterà titoli pubblici e privati per 60 miliardi di euro al mese almeno fino alla fine di settembre 2016. Alla Bce farà capo il 20% del rischio; la quota restante sarà in capo alle banche centrali nazionali. Tra i titoli in evidenza: Fra i titoli ciclici, Bmw guadagna oltre il 4% e Peugeot Citroen il 2,9% circa. Bene i bancari dopo la mossa della Bce: Raiffeisen Bank International sale di quasi il 2% e Commerzbank di circa il 3,2%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia