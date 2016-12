Borse Europa restano positive, aspettano decisioni su QE della Bce

LONDRA, 22 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3274,74 0,15 3146,43 FTSEUROFIRST300 1432,47 0,1 1368,52 STOXX BANCHE 189,6 0,81 188,77 STOXX OIL&GAS 295,51 0,99 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 266,12 0,03 250,55 STOXX AUTO 545,57 0,66 501,31 STOXX TLC 342,54 0,03 320,05 STOXX TECH 317,28 0,38 312,18 L'azionario europeo si mantiene in moderato rialzo negli scambi della mattina dopo aver aperto in positivo per la sesta volta di fila. Il mercato è in attesa della decisione della Bce sul quantitative easing e scommette sulla dimensione e la forma del programma di acquisti di titoli sovrani che Francoforte dovrebbe svelare oggi. Alle 10,30 italiane l'indice FTSEurofirst 300 sale dello 0,13% a quota 1.432,95 punti. Parigi e Francoforte sono poco variate con gli indici e che oscillanno attorno alla parità, mentre salgono più chiaramente le borse in Spagna, Italia, Portogallo. Le attese del mercato sono tutte rivolte a Francoforte in attesa che la Bce riveli il programma di quantitative easing. Ieri una fonte ha detto che il comitato esecutivo ha proposto che la banca centrale acquisti 50 miliardi di euro di bond al mese a partire da marzo. Le banche greche sono in rialzo del 2,7% dopo che una fonte bancaria ha detto ieri sera a Reuters che la Bce ha approvato una linea di finanziamento di emergenza per gli istituti ellenici attraverso la banca centrale di Atene. Questa liquidità di emergenza (ELA) è stata richiesta dopo che le condizioni di mercato monetario si sono irrigidite in vista delle elezioni del 25 gennaio, in cui il partito anti-bailout Syriza è indicato come possibile vincitore. Tra i singoli titoli, Remy Cointreau è in crescita di quasi il 2% dopo aver riportato vendite di cognac nel terzo trimestre ben al di sopra delle attese, grazie alla robusta domanda dagli Usa. La britannica Balfour Beatty è scesa del 2,8% dopo aver detto che si aspetta che gli utili 2014 nella sua società di costruzioni siano ridotti di 70 milioni di sterline. Logitech sale invece del 7,8%. Il costruttore svizzero di periferiche per computer ha alzato la sua guidance per il risultato operativo dell'anno. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia