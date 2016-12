BORSE EUROPA - Indici in calo in scia Zurigo su rally franco

INDICI ORE 9,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3154,89 -0,08 3019 FTSEUROFIRST300 1387,2 -0,45 1316,39 STOXX BANCHE 181,14 -0,46 194,21 STOXX OIL&GAS 275,66 -0,37 335 STOXX ASSICURAZIONI 257,54 -0,24 228,22 STOXX AUTO 521,63 0,18 481,95 STOXX TLC 330,61 0,25 297,6 STOXX TECH 311,99 -0,32 290,51 16 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo apre la seduta in ribasso sulla scia di Zurigo dopo che ieri la banca centrale svizzera ha sganciato il franco dall'euro facendo impennare il franco e dando una scossa di avversione al rischio ai mercati. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde mezzo punto percentuale. Tra le piazze europee, Londra perde lo 0,5%, Francoforte lo 0,4%, Parigi lo 0,2%. Alcuni operatori collegano la mossa della banca centrale svizzera all'imminente 'quantitative easing' della Bce, che dovrebbe innescare flussi in uscita dall'euro in direzione del franco, situazione in cui sarebbe stato più difficile difendere la soglia di 1,20. Tra i titoli in evidenza oggi: Il produttore di orologi Swatch perde il 5% e la banca d'investimento Julius Baer l'8% guidando i ribassi a Zurigo, che cede il 4%. L'apprezzamento del franco renderà meno convenienti le esportazioni elevetiche e potrebbe ripercuotersi sugli utili delle società finanziarie. BP avanza di quasi il 2%. Il colosso dell'energia dovrà versare una sanzione massima di 13,7 miliardi di dollari per il disastro ecologico nel Golfo del Messico, diversi miliardi in meno di quanto prefigurato in precedenza. La catena di supermercati francese Carrefour guadagna l'1,2% dopo aver comunicato una crescita delle vendite nel quarto trimestre del 2014, grazie soprattutto ai risultati in Francia, Spagna e Brasile. Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia