BORSE EUROPA - Indici positivi sostenuti da comparto farmaceutico

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3061,05 0,6 3146,43 FTSEUROFIRST300 1352,24 0,27 1368,52 STOXX BANCHE 178,21 -0,12 188,77 STOXX OIL&GAS 272,35 -0,83 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 248,48 0,26 250,55 STOXX AUTO 500,89 0,63 501,31 STOXX TLC 318,18 0,7 320,05 STOXX TECH 307,85 0,87 312,18 LONDRA, 12 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è partito bene oggi, sostenuto dalla performance positiva del comparto farmaceutico dopo che Shire Plc ha acquistato NPS Pharmaceuticals for 5,2 miliardi di dollari. Alle 10,30 italiane, l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,27% a quota 1352,24 mentre le blue chip guadagnano lo 0,6%. L'indice del comparto farmaceutico STOXX Europe600 Healthcare segna un progresso dello 0,5% Tra i titoli in evidenza oggi, soprattutto farmaceutici: Roche (+1%) ha annunciato che acquisirà la quota di maggioranza nell'azienda di genetica Foundation Medicine Inc per una somma fino a 1,18 mld di dollari. Sanofi sale dell'1,5% dopo che la European Medicines Agency ha detto che rivedrà una questione relativa ad un farmaco anti-colesterolo dell'azienda e di Regeneron. Bene anche i titoli della chimica con Citigroup che ha alzato la raccomandazione a diverse compagnie europee tra cui Basf (+0,75%). Volvo cede lo 0,98% dopo aver detto che intende esportare in Usa auto fatte in Cina.