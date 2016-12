BORSE EUROPA - Titoli retail sostengono indici dopo tre giorni di rossi

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3014,94 0,23 3146,43 FTSEUROFIRST300 1326,88 0,26 1368,52 STOXX BANCHE 181,08 0,16 188,77 STOXX OIL&GAS 270,71 -0,14 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 243,09 0,44 250,55 STOXX AUTO 485,13 0,55 501,31 STOXX TLC 309,16 0,64 320,05 STOXX TECH 301,08 0,01 312,18 LONDRA, 7 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è positivo questa mattina, dopo tre sedute di calo, grazie alle notizie positive venute dalla britannnica Sainsbury's e ai dati oltre le attese delle vendite al dettaglio tedesche che stanno sostendo il comparto dei titoli retail. Dopo una partenza forte su vendite migliori delle attese nel trimestre che include il Natale, Sainsbury's ha ridimensionato i guadagni. Sale del 2,3% anche Tesco che annuncerà i suoi risultati domani. Ad aiutare il mercato, anche le vendite tedesche salite dell'1% in novembre, ben oltre le aspettative degli analisti che le vedevano piatte. Alle 10,35 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 progredisce dello 0,26% a quota 1326,88, dopo aver lasciato sul terreno il 3,3% nelle ultime tre sessioni, indebolito dal nervosisimo per la possibile uscita della Grecia dall'euro dopo il voto e dal calo dei preszi del greggio. Tra le singole piazze Francoforte si attesta a +0,29%, Parigi +0,33%, Londra +0,45%. Gli investitori si mantengono comunque cauti in attesa di conoscere i dati sull'inflazione nell'area euro a dicembre che dovrebbero mostrare il primo calo dei prezzi al consumo dal 2009. Tra i titoli in evidenza oggi: Airbus guadagna circa il 2% dopo aver annunciato di aver registrato per il 2014 un numero superiore di ordini rispetto alla rivale Boeing, nonostante la lentezza nelle consegne. Royal Dutch Shell cede lo 0,5% in seguito all'annuncio che pagherà oltre 83 milioni di dollari per due episodi di fuoriuscita di greggio in Nigeria, in una transazione con le comunità colpite. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia