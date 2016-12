BORSE EUROPA - Indici annullano rialzo dopo dati Pmi

INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3143,37 -0,1 3019 FTSEUROFIRST300 1366,43 -0,15 1316,39 STOXX BANCHE 189,93 0,63 194,21 STOXX OIL&GAS 285,26 0,28 335 STOXX ASSICURAZIONI 249,88 -0,27 228,22 STOXX AUTO 496,72 -0,92 481,95 STOXX TLC 318,41 -0,51 297,6 STOXX TECH 311,61 -0,18 290,51 LONDRA, 2 gennaio (Reuters) Si è esaurito velocemente questa mattina un modesto rally di inizio anno per l'azionario europeo, passato in territorio moderatamente negativo dopo dati poco entusiasmanti sul fronte manifatturiero. Alle 11,35 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,15% a 1366,43 punti, perdendo i guadagni messi a segno nei primi scambi dopo che i numeri sulla manifattura dell'area euro in generale e di diversi singoli paesi dell'Eurozona hanno evidenziato una performance debole a fine 2014. Tra le singole piazze Francoforte si attesta a -0,57%, Parigi perde lo 0,15%, Londra lo 0,11%. Anche se le piazze nazionali sono tutte aperte fatta eccezione per quelle svizzere e ungheresi, i trader dicono che i volumi sottili amplificano i movimenti dei prezzi. Il mercato aveva preso fiato dopo le dichiarazioni ad un quotidiano tedesco del numero uno della Bce Mario Draghi che hanno alimentato le aspettative di nuovi stimoli per l'economia da parte dell'istituto centrale già da questo mese. Tra i titoli in evidenza oggi: Royal Bank of Scotland cede l'1,8% dopo che il Times ha scritto che potrebbe essere multata per la vendita di bond tossici in Usa per 7,76 mld di dollari. La banca non ha voluto commentare. BG Group guadagna lo 0,5% dopo la notizia secondo cui ha ricevuto 350 milioni di dollari dal governo egiziano per alcuni debiti. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia