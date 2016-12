BORSE EUROPA - Indici positivi, si arresta calo prezzi Brent

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3087,98 0,72 3019 FTSEUROFIRST300 1329,63 0,6 1316,39 STOXX BANCHE 186,96 0,61 194,21 STOXX OIL&GAS 273,38 2,4 335 STOXX ASSICURAZIONI 243 0,67 228,22 STOXX AUTO 488,96 0,77 481,95 STOXX TLC 315,5 0,69 297,6 STOXX TECH 297,79 0,32 290,51 LONDRA, 15 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso oggi dopo aver registrato la perdita settimanale più pesante dalla metà del 2011 la scorsa settimana. A sostenere il mercato, oggi, la buona performance dei titoli energetici a seguito dell'arresto del calo dei prezzi del petrolio. L'indice settoriale STOXX Europe 600 guadagna l'1,4% - dopo una flessione del 3,6% venerdì - con i prezzi del Brent che rimbalzano dai minimi degli ultimi 5 anni e mezzo sulle attese di dati positivi sulla manifattura. Alle 10,15 circa, l'FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,72% a 1.329,63 punti. Il tedesco Dax sale dello 0,71%, il Cac francese dello 0,74%, Londra dello 0,61%. Tra i titoli in evidenza: La francese Technip è al top del listino europeo con un rialzo del 6,1% dopo aver escluso di avanzare un'offerta per CGG. H&M sale dello 0,41% dopo aver annunciato un incremento delle venidte del 10% in novembre, appena sopra le attese di mercato. Volvo guadagna lo 0,67% a seguito della decisione di vendere veicoli online. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia