BORSE EUROPA - Indici in calo dopo dati deboli Cina e Giappone

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3265,87 -0,35 3019 FTSEUROFIRST300 1401,07 -0,29 1316,39 STOXX BANCHE 199,21 -0,18 194,21 STOXX OIL&GAS 293,37 -0,4 335 STOXX ASSICURAZIONI 252,32 -0,19 228,22 STOXX AUTO 516,06 -0,02 481,95 STOXX TLC 334,59 -0,17 297,6 STOXX TECH 308,35 -0,12 290,51 PARIGI, 8 dicembre - L'azionario europeo è in calo stamani: dopo i dati deboli da Cina e Giappone, le borse stanno bruciando una parte dei forti guadagni realizzati nella seduta precedente. Alle 10,40 circa, l'FTSEurofirst 300 lascia sul terreno lo 0,29%, a 1.401,07 punti, dopo aver guadagnato venerdì l'1,8% grazie ai dati sul lavoro Usa migliori delle attese. Sul sentiment oggi pesa anche il taglio da parte di S&P's, venerdì, del rating dell'Italia da 'BBB' a 'BBB-', un solo notch dal livello "spazzatura". "L'euforia per gli occupati Usa di venerdì si sta dissipando; vediamo un po' di prese di profitto", dice Pierre Martin, trader di Saxo Bank. "Il downgrade dell'Italia è un buon promemoria del fatto che l'Europa è lontana dall'essere fuori dai guai". L'andamento della bilancia commerciale cinese di novembre è risultato sotto le attese, mentre il Pil giapponese del terzo trimestre è stato rivisto al ribasso. Tra i titoli in evidenza oggi: Seadrill in controtendenza: guadagna il 4,7% dopo che John Fredriksen, presidente e maggiore azionista della compagnia petrolifera, ha accresciuto il proprio pacchetto portandolo al 23,9%.