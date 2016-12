BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo, attesa per Bce

INDICI ORE 10,18 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3259,35 0,36 3019 FTSEUROFIRST300 1400,84 0,06 1316,39 STOXX BANCHE 198,43 0,24 194,21 STOXX OIL&GAS 299,52 -0,92 335 STOXX ASSICURAZIONI 251,99 0,22 228,22 STOXX AUTO 508,28 0,95 481,95 STOXX TLC 328,55 -0,31 297,6 STOXX TECH 306,57 0,73 290,51 LONDRA, 4 dicembre - L'azionario europeo è in lieve rialzo questa mattina grazie alle previsioni sul miglioramento del quadro economico Usa - che ha fatto chiudere a livelli da record Wall Street - e all'attesa per ulteriori interventi della Banca centrale europea. Alle 10,20 italiane circa, l'FTSEurofirst 300 segna +0,06%, a 1400,84 punti, vicino al livello massimo da due mesi e mezzo. Altalenanti le piazze europee, che hanno prima segnato un rialzo, poi sono scese per un'ora circa e ora sono ripartite: il tedesco Dax è a 0,49%, il Cac francese a 0,45%, Londra 0,11%. L'attenzione degli investitori è puntata sul presidente della Bce, Mario Draghi, che presenterà oggi le previsioni aggiornate sulla crescita della produzione e sull'inflazione. Francoforte potrebbe ampliare lo schema di acquisto di debiti rinconfezionati fino a includere corporate bond, ma è improbabile un annuncio su iniziative più radicali, come stampare nuova moneta per comprare titoli di Stato. Tra i titoli in evidenza oggi: La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair balza di oltre l'8% dopo aver rivisto al rialzo la guidance sui profitti annui da 750/770 milioni di euro a 810/830 milioni, in seguito all'aumento di passeggeri del 22% registrato a novembre. I piloti della compagnia aerea tedesca Lufthansa scioperano oggi sulle lunghe distanze (cancellati per metà) e i voli cargo (cancellati per un terzo). Il titolo comunque guadagna oltre l'1%. Il gigante della farmaceutica GlaxoSmithKline ha annunciato il taglio di "diverse centinaia" di posti nel ramo commerciale negli Usa e una quantità simile nel settore ricerca nell'ambito di una ristrtturazione sul suo principale mercato, dove la vendita di medicinali rallenta. Il titolo perde oltre l'1%. E' morto Luc Oursel, l'AD e presidente del gruppo nucleare francese Areva che si era dimesso a novemvbre per ragioni di salute. Il titolo guadagna l'1%. Il gruppo britannico di viaggi Tui Travel guadagna oltre il 2%, dopo aver annunciato che i profitti sono aumentati dell'11%, oltre le previsioni. Guadagna oltre il 2% anche il gruppo tedesco Tui Ag, con cui l'azienda britannica sta per fondersi. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia