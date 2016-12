BORSE EUROPA - Indici positivi in range, aspettano Bce domani

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3249,37 0,35 3019 FTSEUROFIRST300 1399,63 0,52 1316,39 STOXX BANCHE 197,76 0,82 194,21 STOXX OIL&GAS 301,25 -0,07 335 STOXX ASSICURAZIONI 251,67 0,66 228,22 STOXX AUTO 501,94 0,17 481,95 STOXX TLC 329,15 0,23 297,6 STOXX TECH 303,21 0,38 290,51 PARIGI, 3 dic - L'azionario europeo è positivo questa mattina, ma il trading resta in range con gli investitori in attesa della riunione del board della Bce domani. "Gli indici rimangono nel range iniziato a fine novembre. Il bias è rialzista ma non c'è un catalizzatore che aiuti a dar forza in questo momento al rally. Questa situazione potrebbe cambiare domani con la Bce o venerdì con i dati sugli occupati statunitensi", spiega Andrea Tueni, trader di Saxo Bank "Draghi aiuterebbe gli investitori se domani desse un po' la tabella di marcia del quantitative easing, ma anche se solo ripeterà il netto impegno della Bce ad agire, potrebbe innescare il rally". Secondo un poll svolto da Reuters tra gli operatori di mercato, la Bce probabilmente non annuncerà nuove misure di stimolo domani, ma continua a crescere l'attesa riguardo a questa scelta che potrebbe arrivare in marzo. Alle 11,15 italiane circa, l'FTSEurofirst 300 segna +0,52%. L'indice è fortemente rimbalzato dai minimi visti a metà ottobre anche se la risalita ha perso di vigore nell'ultima settimana. Tutte col segno più alla stessa ora le piazze europee, con il tedesco Dax a 0,33%, il Cac francese a 0,19%, Londra sostanzialmente piatta. Tra i titoli in evidenza oggi: Telenor e TeliaSonera salgono rispettivamente dell'1,4% e dell'1,6% dopo aver raggiunto un accordo per fondere le loro operazioni in Danimarca in una joint venture, con un taglio ai costi di 133 mln di euro annui Le tedesche Adidas AG e Metro sono tra le peggiori del listino colpite dalle preoccupazioni legate alla loro forte esposizione sul mercato russo. A fiaccare Adidas (-2,7%) anche un downgrade di Barclays. E va peggio a Metro che lascoa sul terreno quasi il 6% dopo un downgrade di JPMorgan. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia