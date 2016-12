BORSE EUROPA - Indici deboli, pesa calo petroliferi, minerari

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3231,33 -0,61 3019 FTSEUROFIRST300 1384,95 -0,56 1316,39 STOXX BANCHE 194,4 -1,25 194,21 STOXX OIL&GAS 290,61 -1,43 335 STOXX ASSICURAZIONI 248,63 -0,71 228,22 STOXX AUTO 498,8 -0,56 481,95 STOXX TLC 326,25 -0,87 297,6 STOXX TECH 303,36 0,11 290,51 LONDRA, 1 dic - L'azionario europeo è debole questa mattina, con i minerari e i petroliferi a pesare sugli indici a causa del calo dei prezzi delle matiere prime. A contribuire al mood depresso del mercato, dati macro non incoraggianti dalla Cina e vendite fiacche negli Usa all'inizio della stagione natalizia. Alle 10,50 italiane circa, l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,56%. Tutte col segno meno alla stessa ora le piazze europee, con il tedesco Dax a -0,27%, il Cac francese a -0,64%, Londra a meno 0,84%. I titoli minerari risentono del ribasso del prezzo del rame che ha toccato a Londra il minimo degli ultimi quattro anni e mezzo, mentre il petrolio ha ceduto altri due dollari al barile posizionandosi sul minimo degli scorsi cinque anni. L'oro perde il 2% mentre l'argento è ai minimi del 2009. La manifattura cinese ha rallentato più del previsto in novembre, gettando ombre fra gli investitori circa le prospettive della domanda. Secondo la U.S. National Retail Federation, le vendite per il weekend del Ringraziamento dovrebbero scendere di oltre l'11% su anno. Tra i titoli in evidenza oggi: Tra i petroliferi, va particolarmente male Tullow Oil (-7,1%), tra i minerari Glencore (-4,3%). E.ON guadagna quasi il 4% dopo aver annunciato ieri la decisione di splittare in due la società e fare uno spin off di gran parte delle sue attività nel comparto energia. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia