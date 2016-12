BORSE EUROPA - Mercati in rialzo, per Dax decima seduta positiva

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3231,43 0,17 3019 FTSEUROFIRST300 1391,31 0,18 1316,39 STOXX BANCHE 195,44 -0,06 194,21 STOXX OIL&GAS 317,56 -0,64 335 STOXX ASSICURAZIONI 248,29 0,4 228,22 STOXX AUTO 496,42 0,1 481,95 STOXX TLC 324,48 0,84 297,6 STOXX TECH 302,36 0,49 290,51 LONDRA, 26 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo oggi, con l'indice tedesco delle blue chip che sale per la decima sessione consecutiva sostenuto dalle attese degli investitori di nuovi stimoli monetari per l'area euro. I guadagni, tuttavia, sono fiaccati dal calo dei titoli del comparto energetico per via del ribasso dei prezzi del Brent. Alle 11,20 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,18% a 1.391,31 punti, in territorio positivo per la quarta sessione consecutiva. Il tedesco Dax sale dello 0,62%, avviandosi a concludere la miglior serie di sedute dal maggio 2013. L'indice della borsa di Francoforte ha guadagnato l'8% dal 17 novembre. Il Cac francese è poco mosso (+0,04%), Londra sale dello 0,26%. Il rialzo delle borse europee è iniziata la scorsa settimana con le parole accomodanti del numero uno della Bce Mario Draghi e la decisione giunta a sorpresa dalla Cina che ha tagliato i tassi. Tra i singoli titoli in evidenza oggi: Deutsche Bank sale dell'1,6% dopo che Fitch ha riaffermato il rating "A+", nonostante con outlook negativo. Il marchio tedesco della moda online Zalando balza di oltre il 10%, a livelli che non si vedevano dal suo debutto il mese scorso dopo aver annunciato di essere sulla buona strada per il suo primo profitto annuo. La norvegese Seadrill cede l'1% dopo aver sospeso il suo dividendo. La britannica Thomas Cook crolla del 20% dopo aver fatto sapere che l'AD Harriet Green è in uscita due anni dopo aver risollevato le sorti del gruppo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia