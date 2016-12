RPT-BORSE EUROPA - Mercati restano positivi, aiuta dato imprese Francia

(Modifica titolo) INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3224,56 0,96 3019 FTSEUROFIRST300 1389,39 0,32 1316,39 STOXX BANCHE 194,71 1,3 194,21 STOXX OIL&GAS 325,96 0,19 335 STOXX ASSICURAZIONI 247,8 0,23 228,22 STOXX AUTO 487,49 0,91 481,95 STOXX TLC 320,82 0,19 297,6 STOXX TECH 300,61 0,1 290,51 PARIGI, 24 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è in tono positivo questa mattina, sostenuto da dati sull'industria francese inaspettatamente positivi che si vanno ad aggiungere all'Ifo tedesco forte di ieri. Alle 11,00 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,41% a 1392,23 punti. Il Dax tedesco segna un +1,01%, il Cac francese +0,54%, Londra +0,2%. Tra i singoli titoli in evidenza oggi: Kingfisher perde il 2,4% dopo aver annunciato un calo dell'11,8% nei profitti del terzo trimestre. Zodiac aerospace registra un +4,4% dopo aver comunicato il ritorno a livelli normali di profittabilità nell'anno finanziario in corso. British Telecom guadagna l'1,4% dopo la notizia secondo cui potrebbe offrire almeno 6 miliardi di euro a Telefonica oltre al 20% di azioni BT in cambio dell'acquisizione di O2, come riporta lo spagnolo El Confidencial. Il gigante delle tlc spagnolo sale dello 0,9%. Ing, la più grande banca olandese, mette a segno un +1,17% dopo aver annunciato che taglierà 1.700 posti di lavoro nei prossimi tre anni. Il gruppo di trading online IG guadagna quasi il 4% dopo aver annunciato una trimestrale con ricavi record grazie al significativo incremento dei suoi clienti negli ultimi tre mesi. Bayer sta riconsiderando l'idea di vendere la sua unità di dispositivi per diabetici per concentrarsi sul settori più redditizi. Il titolo sale dell'1,19%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia