Borse europee attese piatte in apertura dopo rally venerdì

PARIGI, 24 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è atteso piatto O lievemente cedente in apertura di settimana, prendendo fiato dopo il rally innescato venerdì dalle parole del presidente della Bce Mario Draghi e la sorpresa del taglio dei tassi in Cina.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice britannico FTSE 100 apra in calo di 2-6 punti, pari a -0,1%, il tedesco DAX apra invariato o fino a 3 punti in calo, mentre il francese CAC 40 è visto tra 0 e 1 punto in ribasso.